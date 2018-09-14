В Приморье амурчанин сел на грузовой поезд вместо пассажирского

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32-летний житель села Возжаевка Амурской области «отличился» в Приморском крае. Мужчина на станции Уссурийск забрался в грузовой состав, при этом у него имелся билет на пассажирский поезд Владивосток – Советская Гавань.

Амурчанин объяснил случившееся следующим образом: купив билет на пассажирский поезд Владивосток – Советская Гавань, он увидел проходивший мимо на медленной скорости грузовой состав. Решив не дожидаться, пока придет известный ему пассажирский поезд, амурчанин зацепился за поручни ближайшего грузового полувагона, а затем быстро взобрался в него. Однако поезд, пройдя по станции еще некоторое расстояние, остановился. Поняв, что он совершил ошибку, мужчина вылез из полувагона на междупутье в неустановленном для этого месте. Здесь он был задержан полицейскими.

Как сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по ДФО, на незадачливого пассажира были составлены два административных протокола: по части 5 статьи 11.1 (действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене) и части 1 статьи 11.17 (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте) КоАП РФ. Мужчине грозит штраф.

Также отмечается, что с амурчанином была проведена профилактическая беседа.