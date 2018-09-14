Скульптура «Невозмутимый кот» на благовещенской набережной снова пострадала от рук вандалов (фото)

Скульптурную композицию «Невозмутимый кот» на набережной Благовещенска снова испортили вандалы. И вновь внимание хулиганов привлекла сорока – птице отломили хвост. Автору композиции Николаю Неведомскому пришлось демонтировать сороку, чтобы вернуть ей первоначальный вид.

Без длинного хвоста птица осталась примерно полторы недели назад, рассказал Николай Неведомский. Отломленную часть нашли рядом на скамейке. Поврежденную птицу временно с набережной пришлось убрать.

«Улетала – пыталась найти тех хулиганов, которые ей хвост отломили», – невесело пошутил автор.

«Хулиганы испортили, отломили хвост и там же бросили его. Мне об этом сообщили, пришлось ее демонтировать, восстанавливать и вчера ее установили на место. Восстанавливал птицу я вместе со своими друзьями. Непростое это дело было, конечно», – рассказал Николай Алексеевич.

По словам автора, вандалами оказалась группа молодых людей. Это показали камеры видеонаблюдения системы «Безопасный город». Однако лица хулиганов не видны, из-за невысокого разрешения аппаратуры.

«Посмотрели по камерам "Безопасный город" – да, это была группа молодых людей, которые крутились возле скульптуры. Но лиц не видно было. Там камера стоит плохого разрешения. Сейчас я обратился в мэрию, лично к Валентине Сергеевне Калите, что на это надо обратить внимание», – поделился Николай Неведомский.

Это уже не первый случай, когда популярная скульптурная композиция привлекает внимание вандалов. Сначала неизвестные унесли металлическую сороку, а потом ее подкинули в одну из городских организаций. Затем хвоста лишилась собака.

«Пользуясь случаем, обращаюсь к горожанам: у нас одна из самых красивых набережных на Дальнем Востоке и скульптурная композиция – одно из популярных мест. И, конечно, обидно, когда так делают. Приумножать надо, а не ломать. Это все настолько изящно, что если прыгнуть или силу применить, конечно, можно и погнуть, и отломать. Так же нельзя! Представляете, если бы это увидела девочка, которая плакала и не хотела отходить от кота, что было бы на сердце у ребенка? Да и у нас сердце кровью обливается, когда такое видишь. И сразу возникает вопрос: зачем?» – сказал Николай Неведомский.

Скульптурную группу «Невозмутимый кот» на набережной областного центра рядом с ротондой открыли осенью 2015 года. Идея памятника принадлежит председателю областного избиркома Николаю Неведомскому. Он сам придумал и нарисовал героев композиции. Их отлили на Каслинском заводе. Подарок городу, который оплатил меценат, обошелся в сумму около полумиллиона рублей.