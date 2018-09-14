Чиновницу из Бурейского района, по чьей халатности погиб ребенок, уволили

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Начальника отдела образования администрации Бурейского района уволили по представлению прокуратуры района. Ее обвиняли по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Бурейский районный суд прекратил уголовное дело и уголовное преследование.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в поселке Новобурейский погиб шестилетний мальчик, который воспитывался в приемной семье. Начальница районного отдела образования, не уследившая за семьей, в которой мать убила приемного мальчика, получила крупный штраф в размере 100 тысяч рублей.

Несмотря на то, что уголовное дело и уголовное преследование в отношении начальника отдела образования администрации Бурейского района прекращено, данное обстоятельство исключает возможность осуществления указанным лицом трудовой функции в сфере образования. Следовательно, трудовой договор с ней должен быть прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон трудового договора, в связи с возникновением ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности.

Прокурор внес представление об устранении выявленных нарушений законодательства 27 августа 2018 года. По результатам рассмотрения представления начальник отдела образования администрации района освобождена от занимаемой должности, сообщает прокуратура Амурской области.