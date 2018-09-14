Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14сентября
Предыдущая новость
сегодня, 15:42 1

Чиновницу из Бурейского района, по чьей халатности погиб ребенок, уволили

Чиновницу из Бурейского района, по чьей халатности погиб ребенок, уволили
Фото: ysia.ru

Начальника отдела образования администрации Бурейского района уволили по представлению прокуратуры района. Ее обвиняли по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Бурейский районный суд прекратил уголовное дело и уголовное преследование.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в поселке Новобурейский погиб шестилетний мальчик, который воспитывался в приемной семье. Начальница районного отдела образования, не уследившая за семьей, в которой мать убила приемного мальчика, получила крупный штраф в размере 100 тысяч рублей.

Несмотря на то, что уголовное дело и уголовное преследование в отношении начальника отдела образования администрации Бурейского района прекращено, данное обстоятельство исключает возможность осуществления указанным лицом трудовой функции в сфере образования. Следовательно, трудовой договор с ней должен быть прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон трудового договора, в связи с возникновением ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности.

Прокурор внес представление об устранении выявленных нарушений законодательства 27 августа 2018 года. По результатам рассмотрения представления начальник отдела образования администрации района освобождена от занимаемой должности, сообщает прокуратура Амурской области.

Просмотров всего: 213

#образование #происшествия #суды


Происшествия

В Приморье амурчанин сел на грузовой поезд вместо пассажирского
Происшествия 1

Скульптура «Невозмутимый кот» на благовещенской набережной снова пострадала от рук вандалов (фото)
В России и мире 1

Избитый в ЕАО ребенок вышел из комы
Общество 5

Автобусная остановка напротив горпарка Благовещенска «переезжает»
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    18 минут назад

    Это не новость, а наспех написанные огрызком карандаша на коленке невнятные каракули студента-первокурсника факультета журналистики провинциального учебного заведения,причём студента у которого проблемы с успеваемостью. В чём суть-то? Какое деяние совершил начальник отдела образования? У нас ведь всегда крайнюю опу находят.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь