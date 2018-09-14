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14сентября
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Амурские коммунальные системы завершили строительство сетей на улице Мухина

Амурские коммунальные системы завершили строительство сетей на улице Мухина

На этой неделе специалисты Амурских коммунальных систем завершили работы по строительству сетей водоснабжения для нового объекта по улице Мухина в Благовещенске. Специалисты проделали масштабную работу по проведению новых коммуникаций: тепло-, водо-, электроснабжения. Всего с мая по сентябрь в общей сложности проложено 18 397 метров сетей.

Для недопущения приостановления подачи тепла потребителям зимой специалисты Амурских коммунальных систем заменили ветхие участки теплотрассы. Всего за время подготовки к отопительному сезону было проложено 5 680 метров тепловых сетей, из которых 1 600 метров – это трубы из современного материала – изопрофлекса.

Для стабильного водоснабжения и водоотведения в осенне-зимний период специалисты АКС проложили 1 550 метров водопровода и 329 метров канализации. Также для бесперебойной подачи электрической энергии потребителям было построено 10 838 метров электрических сетей. Из них 2 977 метров – это воздушные сети, а 7 861 метр – кабельные.

«Благодаря проделанной работе жители города Благовещенска будут обеспечены стабильной подачей ресурсов на протяжении всего отопительного сезона. Напомним, что отопительный сезон начнётся не раньше, чем среднесуточная температура наружного воздуха ниже плюс 8 градусов продержится в течение пяти дней. По закону старт отопительного сезона определяется постановлением мэра города Благовещенска», – сообщили в АКС.

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Комментарии
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  • Odissey

    Odissey
    28 минут назад

    Что за новый объект на улице Мухина?

  • DeamonX

    DeamonX
    13 минут назад



    Для стабильного водоснабжения и водоотведения в осенне-зимний период ...



    А что же по поводу стабильности водоснабжения и особенно водоотведения в весенне-летний период?



    Напомним, что отопительный сезон начнётся не раньше, чем среднесуточная температура наружного воздуха ниже плюс 8 градусов продержится в течение пяти дней.



    лажа



    По закону старт отопительного сезона определяется постановлением мэра города Благовещенска.



    Вот именно. Мэр может подписать постановление не дожидаясь установления среднесуточной температуры ниже +8 в течение 5 суток; отопительный период начнётся раньше.

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