Амурские коммунальные системы завершили строительство сетей на улице Мухина

На этой неделе специалисты Амурских коммунальных систем завершили работы по строительству сетей водоснабжения для нового объекта по улице Мухина в Благовещенске. Специалисты проделали масштабную работу по проведению новых коммуникаций: тепло-, водо-, электроснабжения. Всего с мая по сентябрь в общей сложности проложено 18 397 метров сетей.

Для недопущения приостановления подачи тепла потребителям зимой специалисты Амурских коммунальных систем заменили ветхие участки теплотрассы. Всего за время подготовки к отопительному сезону было проложено 5 680 метров тепловых сетей, из которых 1 600 метров – это трубы из современного материала – изопрофлекса.

Для стабильного водоснабжения и водоотведения в осенне-зимний период специалисты АКС проложили 1 550 метров водопровода и 329 метров канализации. Также для бесперебойной подачи электрической энергии потребителям было построено 10 838 метров электрических сетей. Из них 2 977 метров – это воздушные сети, а 7 861 метр – кабельные.

«Благодаря проделанной работе жители города Благовещенска будут обеспечены стабильной подачей ресурсов на протяжении всего отопительного сезона. Напомним, что отопительный сезон начнётся не раньше, чем среднесуточная температура наружного воздуха ниже плюс 8 градусов продержится в течение пяти дней. По закону старт отопительного сезона определяется постановлением мэра города Благовещенска», – сообщили в АКС.