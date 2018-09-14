Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:43 0

В Благовещенск приедет «Поезд дружбы» с японскими студентами

В Благовещенск приедет «Поезд дружбы» с японскими студентами
Фото: vl.ru

Российские города, в том числе Благовещенск, присоединятся к проекту «Транссибирский поезд дружбы». В его рамках населенные пункты страны посетят японские студенты.

Студенты из Страны восходящего солнца проедут по российским городам на «Поезде дружбы» – в период с 17 по 25 сентября. Они обменяются опытом и пообщаются со сверстниками, сообщает пресс-служба министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области.

В Благовещенск «Поезд дружбы» приедет 19 сентября. Также он должен посетить Хабаровск, Биробиджан, Читу, Улан-Удэ и Иркутск.

В составе японской делегации – представители Северо-Восточного института технологии и искусства, студенты университета Ямагата, Токийского института сельского хозяйства, а также Генерального консульства Японии в Хабаровске.

В актовом зале ДальГАУ состоится концерт «Встреча с Японией». Перед зрителями выступят японские молодежные коллективы. Группа «Сименсока» представит танец с зонтами, группа «Тайсин» сыграет на японских барабанах, также гости услышат песни из аниме и увидят битву на мечах. Начало концерта – в 13:00. Позже в школе олимпийского резерва пройдет совместное тренировочное занятие по дзюдо.

Просмотров всего: 139

#визиты #студенты #транспорт


Происшествия

В Приморье амурчанин сел на грузовой поезд вместо пассажирского
Общество 5

Автобусная остановка напротив горпарка Благовещенска «переезжает»
Происшествия

В Благовещенске в ДТП с такси опрокинулась легковушка
Общество 1

На территории одного из сельсоветов Зейского района введен режим ЧС
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь