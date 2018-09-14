В Благовещенск приедет «Поезд дружбы» с японскими студентами

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Российские города, в том числе Благовещенск, присоединятся к проекту «Транссибирский поезд дружбы». В его рамках населенные пункты страны посетят японские студенты.

Студенты из Страны восходящего солнца проедут по российским городам на «Поезде дружбы» – в период с 17 по 25 сентября. Они обменяются опытом и пообщаются со сверстниками, сообщает пресс-служба министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области.

В Благовещенск «Поезд дружбы» приедет 19 сентября. Также он должен посетить Хабаровск, Биробиджан, Читу, Улан-Удэ и Иркутск.

В составе японской делегации – представители Северо-Восточного института технологии и искусства, студенты университета Ямагата, Токийского института сельского хозяйства, а также Генерального консульства Японии в Хабаровске.

В актовом зале ДальГАУ состоится концерт «Встреча с Японией». Перед зрителями выступят японские молодежные коллективы. Группа «Сименсока» представит танец с зонтами, группа «Тайсин» сыграет на японских барабанах, также гости услышат песни из аниме и увидят битву на мечах. Начало концерта – в 13:00. Позже в школе олимпийского резерва пройдет совместное тренировочное занятие по дзюдо.