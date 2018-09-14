Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:34 1

Избитый в ЕАО ребенок вышел из комы

Избитый в ЕАО ребенок вышел из комы
Фото: Screen-ad.ru

В Хабаровске вышел из комы мальчик, которого, по версии следствия, избили дети. Ребенок все еще находится в больнице, но уже бегает, его здоровью ничего не угрожает.

26 июля из Биробиджана в хабаровскую больницу в состоянии комы привезли пятилетнего малыша, избитого в поселке Лукаши Еврейской автономной области. Борьбу за жизнь ребенка вели хабаровские нейрохирурги.

И.о. главного врача краевой клинической больницы № 2 Мария Павлова сообщила, что на сегодняшний день состояние малыша стабильно хорошее. Когда ребенок вышел из комы, его перевели в нейрохирургическое отделение. Сейчас он лежит в ожоговом отделении. Ему планируют делать пластику лица.

«С биробиджанским мальчиком все хорошо, уже даже бегает по отделению. О выписке пока не говорим, но его жизни и здоровью ничего не угрожает», – рассказывают в больнице.

Мама ребенка периодически приезжает в Хабаровск, чтобы проведать сына. Лежать с мальчиком в больнице она не может из-за работы.

Тем временем сотрудники следственного комитета по ЕАО информацию по этому делу не обновляют.

У правоохранителей есть двое подозреваемых – десятилетний мальчик и пятилетняя девочка. Предположительно, увечья они наносили металлическими прутьями, палками и камнями, сообщает DVHab.ru.

Просмотров всего: 233

#дети #жизнь #криминал #происшествия


Происшествия

В Приморье амурчанин сел на грузовой поезд вместо пассажирского
Происшествия 1

Скульптура «Невозмутимый кот» на благовещенской набережной снова пострадала от рук вандалов (фото)
Происшествия 1

Чиновницу из Бурейского района, по чьей халатности погиб ребенок, уволили

Общество 5

Автобусная остановка напротив горпарка Благовещенска «переезжает»
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Советский

    Советский
    37 минут назад

    Жуть какая, куда катится мир. :-(

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь