Избитый в ЕАО ребенок вышел из комы
В Хабаровске вышел из комы мальчик, которого, по версии следствия, избили дети. Ребенок все еще находится в больнице, но уже бегает, его здоровью ничего не угрожает.
26 июля из Биробиджана в хабаровскую больницу в состоянии комы привезли пятилетнего малыша, избитого в поселке Лукаши Еврейской автономной области. Борьбу за жизнь ребенка вели хабаровские нейрохирурги.
И.о. главного врача краевой клинической больницы № 2 Мария Павлова сообщила, что на сегодняшний день состояние малыша стабильно хорошее. Когда ребенок вышел из комы, его перевели в нейрохирургическое отделение. Сейчас он лежит в ожоговом отделении. Ему планируют делать пластику лица.
«С биробиджанским мальчиком все хорошо, уже даже бегает по отделению. О выписке пока не говорим, но его жизни и здоровью ничего не угрожает», – рассказывают в больнице.
Мама ребенка периодически приезжает в Хабаровск, чтобы проведать сына. Лежать с мальчиком в больнице она не может из-за работы.
Тем временем сотрудники следственного комитета по ЕАО информацию по этому делу не обновляют.
У правоохранителей есть двое подозреваемых – десятилетний мальчик и пятилетняя девочка. Предположительно, увечья они наносили металлическими прутьями, палками и камнями, сообщает DVHab.ru.
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