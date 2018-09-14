Избитый в ЕАО ребенок вышел из комы

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В Хабаровске вышел из комы мальчик, которого, по версии следствия, избили дети. Ребенок все еще находится в больнице, но уже бегает, его здоровью ничего не угрожает.

26 июля из Биробиджана в хабаровскую больницу в состоянии комы привезли пятилетнего малыша, избитого в поселке Лукаши Еврейской автономной области. Борьбу за жизнь ребенка вели хабаровские нейрохирурги.

И.о. главного врача краевой клинической больницы № 2 Мария Павлова сообщила, что на сегодняшний день состояние малыша стабильно хорошее. Когда ребенок вышел из комы, его перевели в нейрохирургическое отделение. Сейчас он лежит в ожоговом отделении. Ему планируют делать пластику лица.

«С биробиджанским мальчиком все хорошо, уже даже бегает по отделению. О выписке пока не говорим, но его жизни и здоровью ничего не угрожает», – рассказывают в больнице.

Мама ребенка периодически приезжает в Хабаровск, чтобы проведать сына. Лежать с мальчиком в больнице она не может из-за работы.

Тем временем сотрудники следственного комитета по ЕАО информацию по этому делу не обновляют.

У правоохранителей есть двое подозреваемых – десятилетний мальчик и пятилетняя девочка. Предположительно, увечья они наносили металлическими прутьями, палками и камнями, сообщает DVHab.ru.