Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:33 5

Автобусная остановка напротив горпарка Благовещенска «переезжает»

Автобусная остановка напротив горпарка Благовещенска «переезжает»

В Благовещенске меняют местоположение автобусной остановки на улице Ленина в районе городского парка. Раньше она располагалась в районе дома № 189 по улице Ленина, рядом с торговым центром. Теперь ее перенесут за улицу Комсомольскую.

Новая остановка расположится около дома № 191/1. Делается это в связи с обустройством светофорного объекта на перекрестке улиц Ленина и Комсомольской и приведением улицы Ленина в нормативное состояние, сообщает администрация Благовещенска. По требованиям ГОСТа остановочные пункты на магистральных улицах должны располагаться за перекрестком или за наземным пешеходным переходом на расстоянии не менее 25 метров и 5 метров соответственно.

Ранее, по информации ИА «Амур.инфо», жители дома № 191/1 высказывали недовольство по поводу возможного переноса остановки к их дому. Они заявляли, что не допустят создания автобусной остановки в новом месте. Зеленые насаждения перед домом будут полностью уничтожены, По СНиПу расстояние от жилого дома до остановки общественного транспорта не может быть менее 20 метров. По их словам, расстояние от проезжей части до дома, в котором они проживают, составляет менее 9 метров. Жильцам также не нравится шум, который появится, и обилие выхлопных газов.

Просмотров всего: 960

#происшествия #транспорт


Происшествия

В Приморье амурчанин сел на грузовой поезд вместо пассажирского
Происшествия 1

Скульптура «Невозмутимый кот» на благовещенской набережной снова пострадала от рук вандалов (фото)
Происшествия 1

Чиновницу из Бурейского района, по чьей халатности погиб ребенок, уволили

Общество

В Благовещенск приедет «Поезд дружбы» с японскими студентами

Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Братеев1

    Братеев1
    32 минуты назад

    так удобно было

  • Аксюта

    Аксюта
    24 минуты назад

    Хватит заниматься ерундой. Не остановки надо переносить ,а кому-то мозги прочистить... Надо заниматься нужными и важными делами, а не создавать неудобства для жителей города.

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    23 минуты назад

    Отлично, теперь там будет два светофора на расстоянии 20 метров!

  • Wor4chun

    Wor4chun
    19 минут назад

    Теперь по "ГОСТу" два автобуса подряд... и люди будут выходить на средину проезжей части улицы Комсомольская. Лучше бы на Уралова-Ленина сделали светофор нормальный. Нормальная остановка была. И три-четыре автобуса могут остановиться. ГОСТ должен предусматривать и возможные отклонения. Один столб на этой остановке три раза переносили...

  • Ivvan

    Ivvan
    17 минут назад

    Нужно больше светофоров!

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь