Автобусная остановка напротив горпарка Благовещенска «переезжает»

В Благовещенске меняют местоположение автобусной остановки на улице Ленина в районе городского парка. Раньше она располагалась в районе дома № 189 по улице Ленина, рядом с торговым центром. Теперь ее перенесут за улицу Комсомольскую.

Новая остановка расположится около дома № 191/1. Делается это в связи с обустройством светофорного объекта на перекрестке улиц Ленина и Комсомольской и приведением улицы Ленина в нормативное состояние, сообщает администрация Благовещенска. По требованиям ГОСТа остановочные пункты на магистральных улицах должны располагаться за перекрестком или за наземным пешеходным переходом на расстоянии не менее 25 метров и 5 метров соответственно.

Ранее, по информации ИА «Амур.инфо», жители дома № 191/1 высказывали недовольство по поводу возможного переноса остановки к их дому. Они заявляли, что не допустят создания автобусной остановки в новом месте. Зеленые насаждения перед домом будут полностью уничтожены, По СНиПу расстояние от жилого дома до остановки общественного транспорта не может быть менее 20 метров. По их словам, расстояние от проезжей части до дома, в котором они проживают, составляет менее 9 метров. Жильцам также не нравится шум, который появится, и обилие выхлопных газов.