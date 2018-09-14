В Благовещенске в ДТП с такси опрокинулась легковушка

Фото: instagram.com/mreporter_blg

В социальных сетях появилось фото с места ДТП в Благовещенске, которое произошло в районе перекрестка улиц Студенческой и Промышленной. Участниками аварии стали два легковых автомобиля, один из которых – такси. Вторая легковушка опрокинулась на бок.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» пояснили, что происшествия случилось 14 сентября в 10:06, в районе дома № 19/3 по улице Студенческой. Участниками ДТП стали автомобили Toyota Ipsum и Nissan Cube. Люди в аварии не пострадали.

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#ДТП #происшествия #транспорт

Александр Авдеев