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14сентября
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сегодня, 14:26 0

В Благовещенске в ДТП с такси опрокинулась легковушка

В Благовещенске в ДТП с такси опрокинулась легковушка
Фото: instagram.com/mreporter_blg

В социальных сетях появилось фото с места ДТП в Благовещенске, которое произошло в районе перекрестка улиц Студенческой и Промышленной. Участниками аварии стали два легковых автомобиля, один из которых – такси. Вторая легковушка опрокинулась на бок.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» пояснили, что происшествия случилось 14 сентября в 10:06, в районе дома № 19/3 по улице Студенческой. Участниками ДТП стали автомобили Toyota Ipsum и Nissan Cube. Люди в аварии не пострадали.

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#ДТП #происшествия #транспорт


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