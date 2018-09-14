Кашпировский не смог засудить Первый канал за коллаж с благовещенским «котом-экстрасенсом»

Останкинский суд Москвы отклонил иск Анатолия Кашпировского к Первому каналу. Претензия касалась показа в юмористическом шоу «Вечерний Ургант» коллажа с Кашпировским и «котом-экстрасенсом» из Благовещенска.

«Иск отклонен. Мы обжалуем это решение в течение 10 дней», – сказала РИА Новости адвокат Анатолия Кашпировского Татьяна Галковская.

По ее словам, Первый канал получил согласие на изображение Кашпировского в телепередаче «Наедине со всеми», а затем использовал его для создания карикатуры.

Коллаж, о котором идет речь, был использован в сюжете «Вечернего Урганта» о «коте-экстрасенсе» из Благовещенска, вышедшем в эфир в начале 2017 года. В нем ведущий Иван Ургант показал на экране своего ноутбука коллаж с лицом Кашпировского и телом кота, чтобы проиллюстрировать новость о продаже в столице Приамурья «кота-экстрасенса» за пять миллионов рублей.

Изначально по данному факту был подан иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Затем юрист Кашпировского обосновал его требования нарушением права на изображение. Судья Альбина Хуснетдинова рассмотрела иск в закрытом режиме.

Ранее представитель ответчика пояснял журналистам, что Кашпировский требовал компенсацию в 500 тысяч рублей, удаления информации и опровержения различных прозвучавших в передаче фраз, том числе фразы, «что чудо-питомец видит привидения». Основные претензии истца связаны с тем, что в сюжете его назвали экстрасенсом, хотя он настаивает, что является психотерапевтом.

Адвокат психотерапевта ранее сообщала РИА Новости, что ее доверитель намерен бороться за свое честное имя и готовит иски ко всем СМИ, называвшим его экстрасенсом.

Исковые требования на Первом канале не признали. Как пояснил юрист телеканала, в передаче не было утверждений о фактах, а только шутки.

Кашпировский стал широко известен в Советском Союзе благодаря телевидению, на котором он вел передачу «Сеансы здоровья». Во время нескольких телемостов он внушал пациентам во время хирургических операций, что они не испытывают боли. Однако многие ученые и врачи считали, что сеансы психотерапевта вредят здоровью людей, особенно со слабой психикой.