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14сентября
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сегодня, 14:14 0

Дождливая суббота: прогноз погоды в Приамурье на 15 сентября

В Амурской области 15 сентября будет облачно. В большинстве районов пройдут слабые, умеренные, местами сильные осадки. Возможны грозы. Западный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду, с порывами 15-20 метров в секунду.

Температура днем по северу составит плюс 9…14, местами будет плюс 3…8, по югу – плюс 13…18. Ночью в северных районах термометры покажут плюс 7…12, по северо-западу при прояснении местами будет от минус 3 до плюс 2, по югу термометры в дневные часы покажут плюс 10…15 градусов.

В Благовещенске ночью 15 сентября будет облачно, ожидается сильный дождь, возможна гроза. Днем будет небольшой дождь. Ветер подует с юго-запада, запада со скоростью 2-7 метров в секунду, с порывами 12-17 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 11…13, днем термометры покажут плюс 16…18, сообщает Амурский гидрометцентр.

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