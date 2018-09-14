Подготовка к отопительному периоду в Амурской области вышла на финишную прямую

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В Приамурье на сегодняшний день из 585 котельных отопительный сезон 2018-2019 года начат в 44 котельных. Полностью в него вошли город Тында и Тындинский район. Отопление подключили и в некоторых населенных пунктах Зейского и Селемджинского районов.

Главы муниципальных образований Амурской области подходят к вопросу начала отопительного периода в районах с учетом фактических погодных условий. Всего на подготовку коммунальной инфраструктуры Приамурья к отопительному периоду 2018-2019 года был предусмотрен 1 миллиард 41 миллион рублей. Эти средства выделены на ремонт 335 котлов, замену 132 котлов, 50 километров тепловых, 20 километров водопроводных и 10 километров канализационных сетей, сообщает министерство ЖКХ региона.

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#ЖКХ

Екатерина PL