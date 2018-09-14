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14сентября
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сегодня, 14:01 1

Подготовка к отопительному периоду в Амурской области вышла на финишную прямую

Подготовка к отопительному периоду в Амурской области вышла на финишную прямую
Фото: supersadovnik.ru

В Приамурье на сегодняшний день из 585 котельных отопительный сезон 2018-2019 года начат в 44 котельных. Полностью в него вошли город Тында и Тындинский район. Отопление подключили и в некоторых населенных пунктах Зейского и Селемджинского районов.

Главы муниципальных образований Амурской области подходят к вопросу начала отопительного периода в районах с учетом фактических погодных условий.

Всего на подготовку коммунальной инфраструктуры Приамурья к отопительному периоду 2018-2019 года был предусмотрен 1 миллиард 41 миллион рублей. Эти средства выделены на ремонт 335 котлов, замену 132 котлов, 50 километров тепловых, 20 километров водопроводных и 10 километров канализационных сетей, сообщает министерство ЖКХ региона.

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#ЖКХ


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Комментарии
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  • Pomidor

    Pomidor
    1 час назад

    Не удивительно, все хорошо отработали молодцы

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