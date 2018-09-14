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14сентября
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сегодня, 13:35 1

В Благовещенске пропал 16-летний юноша

В Благовещенске пропал 16-летний юноша

В Благовещенске вечером 13 сентября пропал 16-летний Самуил Алёхин. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказала его мама Олеся. Подросток убежал из дома по адресу: улица Северная, 238/6.

«Вечером я поехала в магазин, а его закрыла на замок. Он разбил окно, вылез и убежал», – рассказала мать.

Женщина сказала, что обратилась в полицию. В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» подтвердили, что поступило обращение по факту исчезновения Самуила Алёхина. Сейчас правоохранители устанавливают его местонахождение.

Приметы пропавшего: рост около 1 метра 75 сантиметров, худощавый, волосы русые. Подросток – инвалид. Имеет задержку психо-речевого развития, говорит, но может не отвечать. Был одет в синюю куртку, синие спортивные брюки и тапочки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Самуила, просят позвонить по телефону 8-914-568-72-39 (Олеся Алёхина).

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#происшествия


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Комментарии
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  • OksanA271217

    OksanA271217
    1 час назад

    У матери, что фотографии родного сына нормальной нет?

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