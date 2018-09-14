Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:14 1

На территории одного из сельсоветов Зейского района введен режим ЧС

На территории одного из сельсоветов Зейского района введен режим ЧС
Фото: dobrodel.tv

В Зейском районе на территории Октябрьского сельсовета введен режим ЧС. Такое решение принято из-за угрозы срыва подготовки к отопительному сезону в селе Октябрьский. Из-за плохой дороги в населенный пункт не могут завезти уголь. Между тем уже 14 сентября в селе собираются подключить к теплу социальные объекты.

Режим чрезвычайной ситуации был введен с 13 сентября. Соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности главы Зейского района «в связи с создавшейся угрозой срыва подготовки к отопительному сезону в с. Октябрьский из-за невозможности своевременного завоза угля по причине транспортной недоступности».

По телефону в администрации Зейского района объяснили, что доставить в село уголь невозможно из-за аварийного состояния автомобильной дороги Юбилейный – Октябрьский, а именно на участке Юбилейный – Деп, протяженностью 56 километров.

«Там есть несколько участков, которые раздавили большегрузы старателей. У них там ездят тралы с тяжелым оборудованием, и грунтовую дорогу раздавило капитально, а другой дороги нет. В Октябрьском проживает 1 000 человек, и с сегодняшнего дня к социальным объектам начнут подавать тепло. В школе и садике температура соответствует нормам. В той же школе 18 градусов в классах есть, но детям уже не комфортно. Поэтому был объявлен режим ЧС, который позволил быстро, без конкурсных процедур заключить контракт с подрядчиком на ремонт дороги. Вчера подрядчики уже начали работы. Золотодобытчики тоже помогают – кто топливом, кто техникой. Планируется, что сегодня к вечеру дорога должна быть восстановлена, и завтра предполагается, что уголь пойдет на поселок», – рассказали в районной администрации.

Пока социальные объекты в населенном пункте будут отапливать тем углем, который имеется в запасе.

Как сообщало Амур.инфо, о возможных проблемах с началом отопительного периода в Октябрьском Зейского района говорили в правительстве области еще в начале сентября текущего года.

Просмотров всего: 797

#транспорт


Общество

В Благовещенск приедет «Поезд дружбы» с японскими студентами

Общество 5

Автобусная остановка напротив горпарка Благовещенска «переезжает»
Происшествия

В Благовещенске в ДТП с такси опрокинулась легковушка
Общество 1

Железной дороге в Приамурье с начала года нанесли ущерб на 2,5 миллиона рублей
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Pomidor

    Pomidor
    1 час назад

    Интересно, а как до этого справлялись?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь