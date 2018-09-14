На территории одного из сельсоветов Зейского района введен режим ЧС

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В Зейском районе на территории Октябрьского сельсовета введен режим ЧС. Такое решение принято из-за угрозы срыва подготовки к отопительному сезону в селе Октябрьский. Из-за плохой дороги в населенный пункт не могут завезти уголь. Между тем уже 14 сентября в селе собираются подключить к теплу социальные объекты.

Режим чрезвычайной ситуации был введен с 13 сентября. Соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности главы Зейского района «в связи с создавшейся угрозой срыва подготовки к отопительному сезону в с. Октябрьский из-за невозможности своевременного завоза угля по причине транспортной недоступности».

По телефону в администрации Зейского района объяснили, что доставить в село уголь невозможно из-за аварийного состояния автомобильной дороги Юбилейный – Октябрьский, а именно на участке Юбилейный – Деп, протяженностью 56 километров.

«Там есть несколько участков, которые раздавили большегрузы старателей. У них там ездят тралы с тяжелым оборудованием, и грунтовую дорогу раздавило капитально, а другой дороги нет. В Октябрьском проживает 1 000 человек, и с сегодняшнего дня к социальным объектам начнут подавать тепло. В школе и садике температура соответствует нормам. В той же школе 18 градусов в классах есть, но детям уже не комфортно. Поэтому был объявлен режим ЧС, который позволил быстро, без конкурсных процедур заключить контракт с подрядчиком на ремонт дороги. Вчера подрядчики уже начали работы. Золотодобытчики тоже помогают – кто топливом, кто техникой. Планируется, что сегодня к вечеру дорога должна быть восстановлена, и завтра предполагается, что уголь пойдет на поселок», – рассказали в районной администрации.

Пока социальные объекты в населенном пункте будут отапливать тем углем, который имеется в запасе.

Как сообщало Амур.инфо, о возможных проблемах с началом отопительного периода в Октябрьском Зейского района говорили в правительстве области еще в начале сентября текущего года.