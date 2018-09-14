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14сентября
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сегодня, 13:10 0

Мужчине сделали полную пересадку лица

Мужчине сделали полную пересадку лица
Фото: Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Канадец из Квебека Морис Дежардан (Maurice Desjardins) стал самым старым человеком в мире, которому сделали полную пересадку лица. Много лет мужчина мучился от страшной боли.

Дежардан потерял часть лица после несчастного случая во время охоты. Мужчина 7 лет страдал от постоянной боли и не мог нормально есть и спать. Он опробовал разные методы лечения, в итоге врачи сошлись на том, что помочь ему может только пересадка лица.

Поэтому 64-летнему Дежардану пришлось годами проходить анализы на совместимость с имплантами и проходить проверку у психиатра, чтобы выяснить, сможет ли он принять новое лицо. Много лет он мечтал выйти из дома с внучкой и пройтись по улице, чтобы на него никто не обращал особого внимания.

Операция по пересадке лица длилась около 30 часов, в ней участвовали 100 докторов. Мужчине пересадили челюсть, зубы, губы, лицевые мускулы и нервы. Теперь он может есть, разговаривать, дышать и даже чувствовать запахи.

Хирургическое вмешательство было совершено год назад, однако только сейчас врачи смогли признать его успешным. Канадец уверяет, что операция подарила ему новую жизнь: теперь ему не приходится дышать через отверстие в шее, удается получать удовольствие от еды и спокойно спать, не мучаясь от боли. К тому же он начал снова общаться с людьми.

«Как пластический хирург, я знаю, что повреждения лица, большие или маленькие, имеют символическое значение и тесно связаны с восприятием себя. Обезображивание лица может оказать разрушительный эффект на самооценку и продуктивность, а имплант подарил этому пациенту надежду и новые возможности», – заявил главный хирург Даниель Борсук (Daniel Borsuk).

Лицо Дежардану предоставила компания Transplant Quebec с согласия родственников умершего донора, сообщает «Лента.ру».

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#жизнь #здоровье


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