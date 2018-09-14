После нового года Приамурье переходит на цифровое телевидение

Сразу после новогодних праздников 2019 года в Амурской области прекратит вещание аналоговое телевидение, ему на смену придет цифровое. Причем в небольших удаленных поселениях не будет и его. Жителям окраин придется пользоваться услугами компаний спутникового телевидения.

Об этом в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» рассказал главный инженер Амурского областного радиотелевизионного передающего центра Юрий Кудрявцев.

«Причин перехода на цифровое телевидения две, – рассказал Юрий Кудрявцев. – Первая – техническая: прогресс идет вперед, и необходимо за ним следовать. Цифровое телевидение дает более качественное изображение. Вторая – это необходимость обеспечить всему населению доступ к получению информации. Поэтому государство реализует задачу: подключить большинство населения к двум мультиплексам – это 20 каналов».

Правда, главный инженер РТПЦ уточнил, что в ряде удаленных небольших населенных пунктов уберут аналоговое телевидение, а цифровое не подключат. Для этих жителей разработана другая программа: спутниковые компании установят им оборудование. Установка платная, но пользование услугой будет бесплатной.

Цифровое телевидение будет бесплатным для всех. Но пользователю нужно иметь современный телевизор с цифровым приемником DVB T2 либо приставкой к телевизору. Также необходима дециметровая антенна.

Юрий Кудрявцев также добавил, что после 11 января аналоговое телевидение почти в полном объеме сохранится только в Благовещенске, но неизвестно, на какой срок. Во всех остальных населенных пунктах еще останется Амурское областное телевидение.

Запись интервью можно прослушать в разделе «Эхо Москвы в Благовещенске» на сайте Амур.инфо.