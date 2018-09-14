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14сентября
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сегодня, 12:54 13

После нового года Приамурье переходит на цифровое телевидение

После нового года Приамурье переходит на цифровое телевидение

Сразу после новогодних праздников 2019 года в Амурской области прекратит вещание аналоговое телевидение, ему на смену придет цифровое. Причем в небольших удаленных поселениях не будет и его. Жителям окраин придется пользоваться услугами компаний спутникового телевидения.

Об этом в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» рассказал главный инженер Амурского областного радиотелевизионного передающего центра Юрий Кудрявцев.

«Причин перехода на цифровое телевидения две, – рассказал Юрий Кудрявцев. – Первая – техническая: прогресс идет вперед, и необходимо за ним следовать. Цифровое телевидение дает более качественное изображение. Вторая – это необходимость обеспечить всему населению доступ к получению информации. Поэтому государство реализует задачу: подключить большинство населения к двум мультиплексам – это 20 каналов».

Правда, главный инженер РТПЦ уточнил, что в ряде удаленных небольших населенных пунктов уберут аналоговое телевидение, а цифровое не подключат. Для этих жителей разработана другая программа: спутниковые компании установят им оборудование. Установка платная, но пользование услугой будет бесплатной.

Цифровое телевидение будет бесплатным для всех. Но пользователю нужно иметь современный телевизор с цифровым приемником DVB T2 либо приставкой к телевизору. Также необходима дециметровая антенна.

Юрий Кудрявцев также добавил, что после 11 января аналоговое телевидение почти в полном объеме сохранится только в Благовещенске, но неизвестно, на какой срок. Во всех остальных населенных пунктах еще останется Амурское областное телевидение.

Запись интервью можно прослушать в разделе «Эхо Москвы в Благовещенске» на сайте Амур.инфо.

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • ну вот

    ну вот
    2 часа назад



    Юрий Кудрявцев также добавил, что после 11 января почти в полном объеме сохранится только в Благовещенске, но неизвестно, на какой срок. Во всех остальных населенных пунктах еще останется Амурское областное телевидение.



    это как понимать, расшифруйте

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Верните людям два нормальных бесплатных аналоговых центральных канала, как это было в СССР, а остальное все уберите нахрен. Всё равно смотреть нечего.

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    "государство реализует задачу: подключить большинство населения к двум мультиплексам – это 20 каналов».

    ...... главный инженер РТПЦ уточнил, что в ряде удаленных небольших населенных пунктов уберут аналоговое телевидение, а цифровое не подключат. "

    вот это по россейски. Помню несколько лет назад Талакан провозгласили первым населенным пунктов АО , где подключили цифровое ТВ. До сих пор , не можем поймать ни одного цифрового канала!

  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    alex 3

    вот это по россейски. Помню несколько лет назад Талакан провозгласили первым населенным пунктов АО , где подключили цифровое ТВ. До сих пор , не можем поймать ни одного цифрового канала!



    Если не секрет, то в какой заднице Талакана ты находишься? Ну ни разу небыло такого, чтобы не поймал цифру. В любом месте в пределах Поселок-Город.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    DimonS

    alex 3

    вот это по россейски. Помню несколько лет назад Талакан провозгласили первым населенным пунктов АО , где подключили цифровое ТВ. До сих пор , не можем поймать ни одного цифрового канала!



    Если не секрет, то в какой заднице Талакана ты находишься? Ну ни разу небыло такого, чтобы не поймал цифру. В любом месте в пределах Поселок-Город.



    Мобуть простой Т пытается словить?

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    DimonS
    alex 3

    вот это по россейски. Помню несколько лет назад Талакан провозгласили первым населенным пунктов АО , где подключили цифровое ТВ. До сих пор , не можем поймать ни одного цифрового канала!



    Если не секрет, то в какой заднице Талакана ты находишься? Ну ни разу небыло такого, чтобы не поймал цифру. В любом месте в пределах Поселок-Город.


    город 16-17 дома , пятый этаж. Приходи попробуем.

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    alex 3

    город 16-17 дома , пятый этаж. Приходи попробуем.



    Антенна на балкон/заокно и проблем нет. Настраивал в 17 доме 3 этаж (вроде), в 16 не помню.

  • hello2018

    hello2018
    1 час назад

    Опять все для пенсионеров, то-то обрадуются, они же теперь работают, могут и приставку и телевизор современный купить

  • Pomidor

    Pomidor
    1 час назад

    Не вижу смыла в аналоговом, цифра и круче и современней

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    1 час назад

    Стоит телек в комнате. Раньше работал, показывал хорошо. Щас с переходом на цифру картинки с жутким снегом, помехами и шипением. Спросил у провайдера - говорит, покупайте приставку за энную сумму и будет вам щастье. По сути, телек не выполнят теперь свою функцию - смотреть невозможно. На второй телек, что в зале, купили, подключили. Надеялись, что можно замутить раздачу на два аппарата - нифига. Каждому отдельно! Ну нихера расходы! Шоб вы свою цифру засунули подалше.

  • alex 3

    alex 3
    59 минут назад

    DimonS
    alex 3

    город 16-17 дома , пятый этаж. Приходи попробуем.



    Антенна на балкон/заокно и проблем нет. Настраивал в 17 доме 3 этаж (вроде), в 16 не помню.


    а с какой стороны окна выходят? Какая антенна? Пробовали активную, выводили на крышу 17го и на балконы восток и запад. Может с севера нужно было заходить?

    ......))) вот так оно и работает, это цифровое вещание

  • Иван Фёдорович

    Иван Фёдорович
    36 минут назад

    Амурский воспитатель

    Цифра с помехами, снегом и шипением??? Вы уверены?

  • paravis

    paravis
    16 минут назад

    Амурский воспитатель

    Стоит телек в комнате. Раньше работал, показывал хорошо. Щас с переходом на цифру картинки с жутким снегом, помехами и шипением. Спросил у провайдера - говорит, покупайте приставку за энную сумму и будет вам щастье. По сути, телек не выполнят теперь свою функцию - смотреть невозможно. На второй телек, что в зале, купили, подключили. Надеялись, что можно замутить раздачу на два аппарата - нифига. Каждому отдельно! Ну нихера расходы! Шоб вы свою цифру засунули подалше.



    Мути http://www.satx.ru/odna-pristavka-na-2TV.php

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