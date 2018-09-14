В Зейском районе провалилась очередная попытка выбрать главу района

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В Зейском районе в очередной раз не увенчалась успехом попытка выбрать главу района. Ни один из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, не набрал необходимого количества голосов депутатов районного совета.

На голосование конкурсная комиссия района, которая просматривала документы кандидатов и проводила с ними собеседование, предложила две кандидатуры – Романа Александровича Ункунова, который является замглавы по социальным вопросам города Зеи, и пенсионера Леонида Алексеевича Кожевникова.

Изначально побороться за кресло главы района собирались 6 человек – столько подали документы в конкурсную комиссию. Однако еще до начала собеседования, которое состоялось накануне голосования, 13 сентября, четверо претендентов забрали свои документы.

В итоге на сессии райсовета 14 сентября депутаты Зейского района голосовали за кандидатуры Романа Ункунова и Леонида Кожевникова.

«Из 20 присутствующих депутатов один бюллетень был испорчен. 14 голосов отдано за Ункунова Романа Александровича и 5 – за Кожевникова Леонида Алексеевича. Конкурс не состоялся, так как для победы претенденту необходимо было получить 2/3 голосов от числа избранных депутатов – это 16 голосов из 24», – объяснил председатель ТИК Зейского района и член конкурсной комиссии Анатолий Иванов.

Это значит, что всю процедуру по выбору главы Зейского района снова придется проводить заново. На заседании райсовета депутаты объявили о новом конкурсе. Он стартует после того, как информация будет опубликована. Затем снова будут проходить процедуры самовыдвижения кандидатов и формирования конкурсной комиссии. Половину из шести членов комиссии выбирают депутаты райсовета, другую половину предлагает губернатор.

Это уже третья по счету попытка выбрать главу района после того, как свой пост досрочно покинул Андрей Ложечкин. В первый раз кандидаты также не смогли набрать необходимое количество голосов. Во второй раз дело даже не дошло до выбора – все желающие сняли свои кандидатуры до начала тайного голосования.

Исполнять обязанности главы района по-прежнему будет Максим Винтман. Что касается предыдущего главы, Андрея Ложечкина, то, по его собственному признанию, он отдыхает.

«Пока в Зее отдыхаю. Планы дальнейшие есть, они касаются Зеи, но озвучивать их пока не хочу», – сказал в телефонном разговоре Андрей Юрьевич.

Прямые выборы главы Зейского района отменены с 2015 года.