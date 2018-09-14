Жильцы дома в Белогорье жалуются на фекалии в подвале

Жильцы одного из подъездов жилого дома в Белогорье по адресу: улица Заводская, 4, продолжительное время страдают от запаха фекалий. Канализация в их доме регулярно засоряется, подвал заполняется отходами. Специалист УК чистит канализацию регулярно, но отходы не убирают.

«Проблема существует уже несколько месяцев – канализация засоряется, – рассказала жительница дома Юлия. – Обращаемся в управляющую компанию, присылают специалиста. Он прочищает трубы, но последствия не устраняются. Мы просили, чтобы они открыли отдушины, чтобы подвал проветрился. Но этого не сделали».

В последние недели ситуация достигла пика: чуть ли не через день отходы из канализационной трубы льются в подвал. Запах в подъезде и квартирах стоит нестерпимый. Женщина говорит, что скоро в квартиры черви полезут. Вечером в четверг, 13 сентября, на место приехали новые специалисты и залили отходы в подвале каким-то раствором. Обещают, что запах исчезнет, а потом подвал почистят.

В «Амурской управляющей компании» пояснили, что, действительно, в доме по улице Заводской в Белогорье имеется один проблемный подъезд. Директор АУК Елена Осадчук рассказала, что в последнее время его жильцы обращаются в управляющую компанию регулярно.

«Вызывали регулярно с субботы, – рассказала Елена Сергеевна. – В субботу была заявка, потом в понедельник, вторник. В среду мы выехали уже самостоятельно – для осмотра канализации. Вчера снова была заявка. И каждый раз достаем из трубы вещи, для канализации не предназначенные. Вчера сотрудник вынул клубок влажных салфеток и тряпку».

По ее мнению, кто-то из собственников либо по незнанию, либо осознанно спускает в канализацию вещи, которые необходимо выбрасывать как твердые бытовые отходы. Елена Осадчук заявила, что это единственный такой подъезд. Если жильцы не перестанут засорять канализацию, то проблема будет возникать снова и снова. Она уже общалась с собственниками и даже планирует раскидать по почтовым ящикам памятку о том, что можно и что нельзя бросать в унитаз.

«Вчера мы провели дезинфекцию подвала, сегодня это повторим, – пояснила директор АУК. – На следующей неделе после того, как жижа подсохнет, проведем чистку подвала. Также проведем ряд мероприятий по устранению засоров: пропарку, продувку и так далее».

Руководство управляющей компании рассчитывает устранить проблему в течение двух недель, до начала отопительного сезона.