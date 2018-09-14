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Большинство участников голосования на Амур.инфо считают, что на «Золотой миле» не нужен храм

Большинство участников голосования на Амур.инфо считают, что на «Золотой миле» не нужен храм
Фото: www.teleport2001.ru

На Амур.инфо завершилось очередное голосование. На этот раз пользователям предлагали ответить на вопрос: стоит ли строить храм на «Золотой миле». С 6 по 13 сентября в голосовании приняли участие почти две тысячи человек.

Большая часть опрошенных высказалась против строительства храма. Так, 40 процентов, или 812 человек, ответили, что в городе достаточно храмов. Еще 13,7 процента проголосовавших, или 273 человека, посчитали, что на «Золотой миле» нужно строить другие объекты: гостиницы, парки, игровые комплексы и прочее. И 10 процентов, это 199 человек, выбрали вариант: храм не вписывается в задуманную концепцию обустройства «Золотой мили».

Но есть и те, кто считает, что храм «Золотой миле» нужен. 17 процентов участников опроса, или 339 человек, ответили, что, построенный на границе с КНР храм станет лицом России. Еще 12,4 процента (248 человек) отметили, что городу не хватает храмов. И 1,4 процента (27 человек) считают, что храм должен строиться, так как он привлечет туристов.

Еще 4,7 процента опрошенных, то есть 93 человека, выбрали вариант ответа «Мне все равно». И 6 человек (0,3 процента) предложили свой вариант. Из них только один высказался за храм. «Да, на храм пойдут деньги верующих, а не из бюджета», – отметил сторонник строительства.

Остальные пять человек оказались против храма.

«Лучше школу построить на Тайване, № 15 переполнена», – высказался один из проголосовавших.

«Лучше построить комнату матери и ребенка, например. Разбить небольшой сквер», – добавил другой пользователь.

«Строить нужно доступное жилье», – отметил еще один проголосовавший.

«Остальные проблемы в области уже решены?» – возмутился очередной участник голосования.

Было и такое мнение: «Пусть церковь построит для горожан что-то более нужное, например аквапарк, тогда все спасибо скажут. А храмов в городе и без того хватает, надоело это навязывание религии. Кстати, за чей счет будет строиться церквушка, не за деньги ли налогоплательщиков?».

Просмотров всего: 834

#религия #строительство


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Комментарии
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  • Oksanna

    Oksanna
    3 часа назад

    В потоке информации упустила этот опрос, а проголосовала бы против строительства храма. Поддерживаю все доводы "против", они логичны и заслуживают внимания. Мне кажется храмов и денег, которые туда несут, во все эти "прицерковные" магазинчики, за все услуги, и просто пожертвования (а налоги то уплачиваются?)у церквей достаточно. И про навязывание религии тоже согласна. А объектов, которые будут привлекать туристов и без храмов хватает, только выбрать нужно.

  • банбан

    банбан
    2 часа назад

    Причина нежелания представителей духовенства открыть свою бухгалтерию вскоре стала понятна. Как выяснилось, в церквях активно занижали доходы, укрывая их от государственного налогообложения. Например, в Свято-Троицком соборе Перми сборы, полученные за совершение сорокоустов, оказались занижены в 4–5 раз. В Лысьве священники сообщили о годовом доходе в размере 75 тыс. рублей. После того как областной финотдел произвёл проверку, выяснилось, что в реальности было собрано 195 тысяч/Если в 1960 году в стране насчитывалось 13 008 православных приходов, то к 1970-му их осталось 7338. Проверка на бескорыстие оказалась сильнее гонений.

  • Kann

    Kann
    1 час назад

    Опрос приятно удивил. Я думал здесь людей, которые чтят традиции своих предков мало, а оказалось их уже тридцать процентов. Если соотношение этого голосования (30%/70%)перенести на число жителей города, то тридцать процентов православных от общего числа горожан я думаю это нормально для сегодняшнего времени. Золотая миля строится для всех и налоги платят на ее строительство все, в том числе и православные. Тридцать процентов этой новой городской территории однозначно должно быть выделено для нужд православных жителей города Благовещенска.

    Хорошая картинка, так и нужно строить!

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    1 час назад

    Сначала было пофиг - ну и пусть храм свой строят. А на днях история приключается: крестины младенца. За крещение заплати, крестик там, процедура и еще что. Так если бы это всё! Сказали, надо ещё благодарность самому батюшке дать. Денежную. Это че за приколы мира сего?!

    Вот теперь и думаю - нехер делать церкви плодить. Будет еще одно место для нелегального церковного дохода.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    1 час назад

    Kann

    Опрос приятно удивил. Я думал здесь людей, которые чтят традиции своих предков мало, а оказалось их уже тридцать процентов. Если соотношение этого голосования (30%/70%)перенести на число жителей города, то тридцать процентов православных от общего числа горожан я думаю это нормально для сегодняшнего времени. Золотая миля строится для всех и налоги платят на ее строительство все, в том числе и православные. Тридцать процентов этой новой городской территории однозначно должно быть выделено для нужд православных жителей города Благовещенска.

    Хорошая картинка, так и нужно строить!



    Вы домысливаете за людей. К православным, да и то с натяжкой, можно отнести только первый вариант "Да, Благовещенску не хватает храмов".

    Остальное - вообще мимо религии. Я голосовал за третий вариант. Своим обобщением вы записали в православные и меня, что неправда. Я просто ничего особо не имею против православия и храмов, считаю, что это красиво и согласен, что "находясь на границе с КНР, храм станет лицом России".

  • OT

    OT
    1 час назад

    Храм нужен не жителям Благовещенска, а РПЦ.

  • гусеница

    гусеница
    1 час назад

    KannОпрос приятно удивил. Я думал здесь людей, которые чтят традиции своих предков мало, а оказалось их уже тридцать процентов. Если соотношение этого голосования (30%/70%)перенести на число жителей города, то тридцать процентов православных от общего числа горожан я думаю это нормально для сегодняшнего времени. Золотая миля строится для всех и налоги платят на ее строительство все, в том числе и православные. Тридцать процентов этой новой городской территории однозначно должно быть выделено для нужд православных жителей города Благовещенска.

    Хорошая картинка, так и нужно строить!



    Не думаю что результат голосования правильно Так истолковывать....при чем здесь православность населения и результаты опроса....странные выводы.

    С уважением

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    затопит все равно.

    или думают храм спасет от затопления)

  • Pomidor

    Pomidor
    1 час назад

    гусеница

    Kann

    Опрос приятно удивил. Я думал здесь людей, которые чтят традиции своих предков мало, а оказалось их уже тридцать процентов. Если соотношение этого голосования (30%/70%)перенести на число жителей города, то тридцать процентов православных от общего числа горожан я думаю это нормально для сегодняшнего времени. Золотая миля строится для всех и налоги платят на ее строительство все, в том числе и православные. Тридцать процентов этой новой городской территории однозначно должно быть выделено для нужд православных жителей города Благовещенска.

    Хорошая картинка, так и нужно строить!



    Не думаю что результат голосования правильно Так истолковывать....при чем здесь православность населения и результаты опроса....странные выводы. С уважением


    Тоже не понял, тут и православные могут быть против, так как храмов действительно достаточно в Благе, а там этот храм не в ... не в огород, даже просто не будет смотреться

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    KannОпрос приятно удивил. Я думал здесь людей, которые чтят традиции своих предков мало, а оказалось их уже тридцать процентов. Если соотношение этого голосования (30%/70%)перенести на число жителей города, то тридцать процентов православных от общего числа горожан я думаю это нормально для сегодняшнего времени. Золотая миля строится для всех и налоги платят на ее строительство все, в том числе и православные. Тридцать процентов этой новой городской территории однозначно должно быть выделено для нужд православных жителей города Благовещенска.

    Хорошая картинка, так и нужно строить!



    а мне совершенно не нравится.

    Не современно.

    Дорогую землю используют совершенно бесполезно, и даже бесхозяйственно.

    На новой территории должно быть что то особенное, отражающее, то что Россия тоже хочет шагать в ногу со временем и не отставать в техническом прогрессе от "теперь братского нам" Китая и остальной Азии. Например современный технопарк, современный деловой центр, современный развлекательный центр привлекающий туристов. А все это "поповское мертвое благоденствие" , постройте где ни будь внутри города , или лучше на сопке в районе Игнатьевского шоссе, там и бабушкам спокойнее можно погулять и воздух чище.

  • OT

    OT
    58 минут назад

    Да наш посыл храма не на золотую милю, а только к богоматери.

    Вот способны-ли "храмоделы" осознать вопрос своего отношения к обществу- зачем им нужна раскольная политика в обществе?

    Ведь общество светское потому и светское, что нет в нем одних только "крестоносцев" и верующих. Образованные люди невеждами не бывают и это конечно понимают лучше, чем невежда. Но и невежда осознать вопрос этот о расколе должен.

  • Myxira

    Myxira
    48 минут назад

    Kann

    Хорошая картинка, так и нужно строить!



    Ну, по подтасовке, Канну уже сказали: не факт, что даже и те, кто заявляет о нехватке городу храмов, являются православными, не говоря уж об отдавших голос за "лицо России" и "туристов в храме". Ложь и шулерство - не есть богоугодное занятие, так, Канн?

    А теперь по "хорошей картинке": храм оттяпывает не слабую территорию "Золотой мили", кроме того, согласно "картинке", большая часть красивейшего дендрария будет вырублена. Как там, у тундры: подумаешь, пара карагачей.

    Наш дендрарий красив и уникален, кроме того, он входит в комплекс памятника регионального значения, охраняемого государством. Как можно допустить его уничтожение?!...

    "Лицо России" - китайцам пофиг.

    По туристам: палеонтологический музей с динозаврами, аквапарк, планетарий, ледовый дворец, зимний сад, цирк - любое из этих заведений, даже в единственном числе, привлечет гораздо больше туристов, помимо того, что не только предоставит рабочие места, но и будет постоянно пополнять бюджет. А сколько пользы будет городу от полного развлекательного комплекса: рабочие места, отчисления, туристы, досуг!

  • Oldlord

    Oldlord
    38 минут назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    затопит все равно.

    или думают храм спасет от затопления)



    Ну, если туда Лукиана с иконой запихают, то всплывёт! )))



  • Kann

    Kann
    34 минуты назад

    Myxira


    Как говорит старая мудрость, громче всех кричит «Держи вора!» сам вор. Я начинаю сомневаться в вашей добропорядочности.

  • Myxira

    Myxira
    30 минут назад

    Kann

    Myxira


    Как говорит старая мудрость, громче всех кричит «Держи вора!» сам вор. Я начинаю сомневаться в вашей добропорядочности.



    Главное, что я в ней уверена.

  • OT

    OT
    29 минут назад

    Oldlord

    ФЕЯ-ЭНИ

    затопит все равно.

    или думают храм спасет от затопления)



    Ну, если туда Лукиана с иконой запихают, то всплывёт! )))



    Да уж известно, что бы обычно в воде не тонуло, то бы в общественном месте такое на плаву разве культурно?

  • Pineapple

    Pineapple
    27 минут назад

    Myxira

    Наш дендрарий красив и уникален, кроме того, он входит в комплекс памятника регионального значения, охраняемого государством. Как можно допустить его уничтожение?!...



    А подскажите, где в Благовещенске дендрарий? Нет, не парк, а дендрарий. Посетил недавно дендрарий г.Амурска Хабаровского края, красиво, даже очень. А здесь что зовется дендрарием?

    ЗЫ. Аквапарка сильно не хватает области, желательно чтоб отдаленно похож был на Новосибирский))). А храм не нужен, имхо

  • Oldlord

    Oldlord
    27 минут назад

    OT

    Oldlord

    ФЕЯ-ЭНИ

    затопит все равно.

    или думают храм спасет от затопления)



    Ну, если туда Лукиана с иконой запихают, то всплывёт! )))



    Да уж известно, что обычно в воде не тонет, то в общественном месте такое на плаву разве культурно?



    Это ещё одна причина, почему я против строительства храма!



  • OT

    OT
    21 минута назад

    Oldlord

    OT

    Oldlord

    ФЕЯ-ЭНИ

    затопит все равно.

    или думают храм спасет от затопления)



    Ну, если туда Лукиана с иконой запихают, то всплывёт! )))



    Да уж известно, что обычно в воде не тонет, то в общественном месте такое на плаву разве культурно?



    Это ещё одна причина, почему я против строительства храма!



    Вот именно для этого и был в свое время направлен в область Лукиан и даже сан епископа придали, чтоб служил. Его задача - это множить захват территорий под РПЦ

    Действует по принципу "мало-по малу и при каждой возможности"

    В царские времена РПЦ много земель отхапали у крестьян и породили такую ненависть к себе и в 17 году разрушали церкви с той-же ответкой. Это все нынче на ту-же стезю обраткой идет.

  • alex 3

    alex 3
    20 минут назад

    Myxira<

    храм оттяпывает не слабую территорию "Золотой мили", ...>


    я вот смотрю на квартал набережной между Шевченко и Пионерской, и думаю, как же нерационально дорогущая земля используется: -целый гектар дорожек и газонов. Я конечно понимаю, что "денег нет, но вы держитесь", но зачем же так неэффективно то в самом центре землей распоряжаться? Есть же еще и иностранные деньги, и совсем рядом, только позови как следует, заинтересуй. И вот на данной картинке , мы видим тоже самое. Храм и комплекс газонов пред ним - городские и наши с вами деньги на ветер, встанет мертвым грузом (до следующей революции. )))))Зелень вещь хорошая и нужная, но землю , таким трудом отвоёванной у природы и батюшки-Амура, снова отдавать природе!? Это и есть расточительство. Земля должна приносить прибыль, налоги, делать город современным живым, деловым, особенным, а парки в других любых местах, Бога ради, в России живем, лесом и природой не обделены , слава всевышнему.

  • Oldlord

    Oldlord
    16 минут назад

    В городе 4 реки, а гидропарк сделать не судьба!

    А ведь это был бы неплохой и туристический объект, и место для отдыха горожан и гостей столицы Амурской области.

    Зато земля под храмы отхапывается у города безвозмездно!

  • Myxira

    Myxira
    8 минут назад

    Pineapple

    Myxira

    Наш дендрарий красив и уникален, кроме того, он входит в комплекс памятника регионального значения, охраняемого государством. Как можно допустить его уничтожение?!...



    А подскажите, где в Благовещенске дендрарий? Нет, не парк, а дендрарий.



    Наш дендрарий открыт и общедоступен, тем и уникален, а расположен на центральной площади имени В.И. Ленина, разбит был в 1967 году, согласно проекта В. Зорина, архитектора известной городской династии.

    В дендрарии произрастают многие виды дальневосточных растений, в том числе и краснокнижные, имеются таблички-указатели. Есть в нашем дендрарии и Пушкинский дуб - привезен из государственного музея-заповедника "Михайловское" амурским художником В. Афанасьевым. Весной, когда цветут липы, дендрарий наполнен непередаваемым чудным ароматом!

    Если надумаете посетить дендрарий, можете прихватить корм для белочек - их тут достаточно

  • OT

    OT
    8 минут назад

    Вот если задумать какой-нить еще более заманчивый проект и куда граждан Благовещенска потянет массово, то уж герентировано то, что туда позарится с храмостроем и РПЦ.

    Ну не захочет РПЦ быть на отшибе от массовки. В этом маниакальность ее.

  • alex 3

    alex 3
    5 минут назад

    Myxira

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