Большинство участников голосования на Амур.инфо считают, что на «Золотой миле» не нужен храм

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Большая часть опрошенных высказалась против строительства храма. Так, 40 процентов, или 812 человек, ответили, что в городе достаточно храмов. Еще 13,7 процента проголосовавших, или 273 человека, посчитали, что на «Золотой миле» нужно строить другие объекты: гостиницы, парки, игровые комплексы и прочее. И 10 процентов, это 199 человек, выбрали вариант: храм не вписывается в задуманную концепцию обустройства «Золотой мили».

Но есть и те, кто считает, что храм «Золотой миле» нужен. 17 процентов участников опроса, или 339 человек, ответили, что, построенный на границе с КНР храм станет лицом России. Еще 12,4 процента (248 человек) отметили, что городу не хватает храмов. И 1,4 процента (27 человек) считают, что храм должен строиться, так как он привлечет туристов.

Еще 4,7 процента опрошенных, то есть 93 человека, выбрали вариант ответа «Мне все равно». И 6 человек (0,3 процента) предложили свой вариант. Из них только один высказался за храм. «Да, на храм пойдут деньги верующих, а не из бюджета», – отметил сторонник строительства.

Остальные пять человек оказались против храма.

«Лучше школу построить на Тайване, № 15 переполнена», – высказался один из проголосовавших.

«Лучше построить комнату матери и ребенка, например. Разбить небольшой сквер», – добавил другой пользователь.

«Строить нужно доступное жилье», – отметил еще один проголосовавший.

«Остальные проблемы в области уже решены?» – возмутился очередной участник голосования.

Было и такое мнение: «Пусть церковь построит для горожан что-то более нужное, например аквапарк, тогда все спасибо скажут. А храмов в городе и без того хватает, надоело это навязывание религии. Кстати, за чей счет будет строиться церквушка, не за деньги ли налогоплательщиков?».