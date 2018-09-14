Большинство участников голосования на Амур.инфо считают, что на «Золотой миле» не нужен храм
На Амур.инфо завершилось очередное голосование. На этот раз пользователям предлагали ответить на вопрос: стоит ли строить храм на «Золотой миле». С 6 по 13 сентября в голосовании приняли участие почти две тысячи человек.
Большая часть опрошенных высказалась против строительства храма. Так, 40 процентов, или 812 человек, ответили, что в городе достаточно храмов. Еще 13,7 процента проголосовавших, или 273 человека, посчитали, что на «Золотой миле» нужно строить другие объекты: гостиницы, парки, игровые комплексы и прочее. И 10 процентов, это 199 человек, выбрали вариант: храм не вписывается в задуманную концепцию обустройства «Золотой мили».
Но есть и те, кто считает, что храм «Золотой миле» нужен. 17 процентов участников опроса, или 339 человек, ответили, что, построенный на границе с КНР храм станет лицом России. Еще 12,4 процента (248 человек) отметили, что городу не хватает храмов. И 1,4 процента (27 человек) считают, что храм должен строиться, так как он привлечет туристов.
Еще 4,7 процента опрошенных, то есть 93 человека, выбрали вариант ответа «Мне все равно». И 6 человек (0,3 процента) предложили свой вариант. Из них только один высказался за храм. «Да, на храм пойдут деньги верующих, а не из бюджета», – отметил сторонник строительства.
Остальные пять человек оказались против храма.
«Лучше школу построить на Тайване, № 15 переполнена», – высказался один из проголосовавших.
«Лучше построить комнату матери и ребенка, например. Разбить небольшой сквер», – добавил другой пользователь.
«Строить нужно доступное жилье», – отметил еще один проголосовавший.
«Остальные проблемы в области уже решены?» – возмутился очередной участник голосования.
Было и такое мнение: «Пусть церковь построит для горожан что-то более нужное, например аквапарк, тогда все спасибо скажут. А храмов в городе и без того хватает, надоело это навязывание религии. Кстати, за чей счет будет строиться церквушка, не за деньги ли налогоплательщиков?».
Просмотров всего: 834