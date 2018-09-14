В Уголовном кодексе появится статья за увольнение людей предпенсионного возраста

Фото: РИА Новости

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о наказании за отказ в трудоустройстве людей предпенсионного возраста. Изменения будут внесены в Уголовный кодекс РФ. Под предпенсионным возрастом понимается период до пяти лет перед выходом на пенсию.

Принятый документ, который поддержали три фракции — «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР, — предполагает внесение в Уголовный кодекс изменений, согласно которым отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение работников предпенсионного возраста будет наказываться штрафом в размере до 200 тысяч рублей или обязательными работами до 360 часов. Против проекта проголосовали представители фракции КПРФ, сообщает РИА Новости.

В июле Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение пенсионного возраста — до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако в конце августа президент Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения этого решения: возраст выхода на пенсию для женщин следует установить в 60 лет вместо 63. Многодетные матери смогут выходить на пенсию досрочно, а условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера сохранятся.

Кроме того, предлагается ввести меры по защите граждан предпенсионного возраста: повысить для них пособие по безработице, а для работодателей предусмотреть ответственность за увольнение перед пенсией.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию — 60 лет для мужчин и 55 для женщин, он установлен десятки лет назад. Вопрос об изменениях пенсионного законодательства обсуждается довольно давно. Необходимость поправок обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда число работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве государств пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

Инфографика: РИА Новости