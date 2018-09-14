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14сентября
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сегодня, 10:57 13

В Уголовном кодексе появится статья за увольнение людей предпенсионного возраста

В Уголовном кодексе появится статья за увольнение людей предпенсионного возраста
Фото: РИА Новости

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о наказании за отказ в трудоустройстве людей предпенсионного возраста. Изменения будут внесены в Уголовный кодекс РФ. Под предпенсионным возрастом понимается период до пяти лет перед выходом на пенсию.

Принятый документ, который поддержали три фракции — «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР, — предполагает внесение в Уголовный кодекс изменений, согласно которым отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение работников предпенсионного возраста будет наказываться штрафом в размере до 200 тысяч рублей или обязательными работами до 360 часов. Против проекта проголосовали представители фракции КПРФ, сообщает РИА Новости.

В июле Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение пенсионного возраста — до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако в конце августа президент Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения этого решения: возраст выхода на пенсию для женщин следует установить в 60 лет вместо 63. Многодетные матери смогут выходить на пенсию досрочно, а условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера сохранятся.

Кроме того, предлагается ввести меры по защите граждан предпенсионного возраста: повысить для них пособие по безработице, а для работодателей предусмотреть ответственность за увольнение перед пенсией.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию — 60 лет для мужчин и 55 для женщин, он установлен десятки лет назад. Вопрос об изменениях пенсионного законодательства обсуждается довольно давно. Необходимость поправок обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда число работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве государств пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

Инфографика: РИА Новости

Просмотров всего: 610

#пенсии #российская власть


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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Серго Сергеевич

    Серго Сергеевич
    4 часа назад

    Очередная бредятина с целью затереть основную проблему - нам не нужен возраст выхода на пенсию, какой

  • Серго Сергеевич

    Серго Сергеевич
    4 часа назад

    предлагается...

  • Kadet_84

    Kadet_84
    4 часа назад

    Будет самая "не рабочая" статья УК. Ключевое слово здесь... НЕОБОСНОВАННОЕ! Или они в Думе считают, что руководитель, зная, что за увольнение (отказ в приёме на работу) людей предпенсионного возраста есть статья в УК, будет на неё ссылаться? Далёк от мысли... Если его не будет устраивать работник, то он найдёт множество веских оснований, для его ОБОСНОВАННОГО увольнения. Проявит ЗАБОТУ о таких работниках и направит их на диспансеризацию (даже предоставит для этой цели ДВА рабочих дня). С большой вероятностью, у дедушки (бабушки), окажется повышенное давление, или слабое зрение. А с целью недопущения несчастного случая на производстве (повышения травматизма и т.д.) и чтобы не портить эти показатели, он, (руководитель) ВЕЖЛИВО предложит ему (работнику) написать заявление по собственному желанию. Да же ещё какой-нибудь бонус предложит, за многолетний и добросовестный труд...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    Kadet_84


    Ой сколько навертели))



    Или будет нервы мотать и сведёт в могилу раньше. Сама лично видела, как людей выжимают(( Молодых и старых



    А Путен знает, что закон будет исполняться)) НотаЛя!



  • дикаядикость

    дикаядикость
    3 часа назад

    Интересно, а какие функции государство оставляет себе, назвав себя социальным. Перекладывать ответственность за достойную старость на работодателей - уход от ответственности, при этом тебя еще и закрыть могут. Собственно, за пять лет до пенсии главное ходи на работу, имитируй работу, перекладывай бумажки и можно получать отнятую государством пенсию из кармана производителя благ. Чушь, бред и компот. Считаю что в этом лично виноват Виктор Золотов и вызываю его на дуэль: кто больше штанов протрет за пять лет до пенсии #ZolotowChallenge

  • Pomidor

    Pomidor
    1 час назад

    Да и так никого обычно не увольнают, сказки все это

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    1 час назад

    Никогда за пенсионный (=пред...) возраст не увольняют. Всех ненужных убирают (или не берут) по иным причинам. Не справляется с нагрузкой, неправильно выполняет работу и прочее. Так что ... по воде!

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    ...и все засмеялись!

  • КП

    КП
    1 час назад

    ММС

    ...и все засмеялись!



    Смеяться все будут когда людей у которых подходит предпенсионный возраст начнут увольнять и нигде не принимать на работу. Вот веселуха начнётся...

  • OT

    OT
    1 час назад

    КП

    ММС

    ...и все засмеялись!



    Смеяться все будут когда людей у которых подходит предпенсионный возраст начнут увольнять и нигде не принимать на работу. Вот веселуха начнётся...



    Да верно. Уже в госдуме лобби раскритиковало Путина за решение о наказании за увльнение людей предпенсионного возраста. Лобби - это конечно интересы олигархата.

    Так что фиговый лист путинского посыла отныне народом я думаю уже не берется во внимание. Царь голый.

  • tankist btb

    tankist btb
    53 минуты назад

    Амурский воспитатель

    Никогда за пенсионный (=пред...) возраст не увольняют. Всех ненужных убирают (или не берут) по иным причинам. Не справляется с нагрузкой, неправильно выполняет работу и прочее. Так что ... по воде!



    Их просто уволят раньше предпенсионного возраста

  • OT

    OT
    35 минут назад

    tankist btb

    Амурский воспитатель

    Никогда за пенсионный (=пред...) возраст не увольняют. Всех ненужных убирают (или не берут) по иным причинам. Не справляется с нагрузкой, неправильно выполняет работу и прочее. Так что ... по воде!



    Их просто уволят раньше предпенсионного возраста



    Всех не уволят, а иначе это кончится в одночасье крахом политической системы. Будет просто манипуляционная политика т.е. законы пропишут такие, что увольнять запрещено будет так, чтоб было можно увольнять. А при таком подходе будущий пенсионер будет воспринимать как запрет на увольнение и успокоится, а между тем увольнять будут "без шума и пыли." ловко сочиненными статьями закона. Уж в этом деле законотворцы поднаторели

  • GnOmE

    GnOmE
    15 минут назад

    200к.р. - это сумма неочём. проще будет штраф оплатить

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