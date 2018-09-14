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14сентября
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сегодня, 10:59 0

Мальчик проткнул голову шампуром и выжил

Мальчик проткнул голову шампуром и выжил
Фото: gfaclaims.com

В США 10-летний мальчик упал головой на шампур и пережил операцию по его извлечению из мозга. Ребенок убегал от ос и упал головой на шампур.

Происшествие случилось в городе Харрисонвилль, штат Миссури. Ребенок играл в домике на дереве, когда на него накинулся рой ос. Мальчик спрыгнул с дерева и побежал от опасности, но споткнулся и упал головой на воткнутый в землю шампур длиной в 30 сантиметров. Он вонзился в череп ребенка около носа и вышел со стороны затылка. После этого мальчик в состоянии шока смог подняться и дойти до дома.

Мать немедленно отвезла плачущего Ксавьера Каннингема (Xavier Cunningham) в местную больницу. Оттуда его доставили в клинику штата Канзас, а потом — в университетскую больницу из-за высокой сложности предстоящей операции. Врачи сделали ребенку рентген и обнаружили, что шампур невероятным образом не задел глаза, мозговой ствол, спинной мозг и кровеносные сосуды.

Коджи Эберсол (Koji Ebersole), глава департамента эндоваскулярной хирургии Канзасского университета, заявил, что случай Каннингема уникален: «Нельзя даже представить себе лучшего исхода. Шанс на то, что шампур вонзится в голову на 15 сантиметров и не заденет ничего из жизненно важных органов — один на миллион». Больше всего, по его словам, врачи беспокоились, как не повредить сосуды на шее острыми гранями шампура.

Он назвал исцеление «волшебным» и отметил, что обычно в таких ситуациях не то, чтобы не выздоравливают, а не выживают. Каннингем же идет на поправку. Мальчик практически здоров, но у него могут возникнуть проблемы с голосом в будущем, сообщает GFAclaims.com.

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