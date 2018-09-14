В связи с проведением «Амурской осени» в Благовещенске отложили гидравлические испытания

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Осенние гидравлические испытания тепловых магистралей в Благовещенске пройдут на неделю позже. Это связано с проведением в областном центре фестиваля кино и театра «Амурская осень». Горячую воду благовещенцам отключат с понедельника, 24 сентября.

«Провести гидравлические испытания на неделю позже было решено в связи с проведением фестиваля "Амурская осень", чтобы сохранить комфорт для горожан и гостей города в период культурного мероприятия», – сообщили в пресс-службе АО «ДГК».

Таким образом, горячее водоснабжение по всему городу будет приостановлено с 8 часов утра 24 сентября до 20:00 27 сентября. В первые два дня трубы проверят повышенным давлением воды, чтобы выявить проблемные места и устранить недочеты до начала отопительного периода.

Осенние гидравлические испытания пройдут в течение двух дней на магистральных тепловых сетях Благовещенской ТЭЦ Центрального, Северного, Северо-Западного районов и тепломагистрали СХПК «Тепличный». Основной момент запланирован на 25 сентября с 8 часов утра до 8 часов вечера – магистральные тепловые сети проверят повышенным давлением теплоносителя.

Затем трубы опустошат – будет произведена остановка насосов, которые перекачивают воду в трубах. Это необходимо, чтобы провести ремонт внутри Благовещенской ТЭЦ. Согласно графику ремонта, на выполнение данных работ отведено 2 дня.

Гидравлические испытания – последнее мероприятие по подготовке тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ к отопительному сезону. В это время энергетики определяют качество проведенных ремонтных работ и готовность теплосетей к зиме. Специалисты должны удостовериться, что в холода проблем не возникнет. В случае если порывы будут обнаружены, устранение дефектов будет выполняться в оперативном порядке, сообщает пресс-служба АО «ДГК».