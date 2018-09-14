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14сентября
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В связи с проведением «Амурской осени» в Благовещенске отложили гидравлические испытания

В связи с проведением «Амурской осени» в Благовещенске отложили гидравлические испытания
Фото: up50.ru

Осенние гидравлические испытания тепловых магистралей в Благовещенске пройдут на неделю позже. Это связано с проведением в областном центре фестиваля кино и театра «Амурская осень». Горячую воду благовещенцам отключат с понедельника, 24 сентября.

«Провести гидравлические испытания на неделю позже было решено в связи с проведением фестиваля "Амурская осень", чтобы сохранить комфорт для горожан и гостей города в период культурного мероприятия», – сообщили в пресс-службе АО «ДГК».

Таким образом, горячее водоснабжение по всему городу будет приостановлено с 8 часов утра 24 сентября до 20:00 27 сентября. В первые два дня трубы проверят повышенным давлением воды, чтобы выявить проблемные места и устранить недочеты до начала отопительного периода.

Осенние гидравлические испытания пройдут в течение двух дней на магистральных тепловых сетях Благовещенской ТЭЦ Центрального, Северного, Северо-Западного районов и тепломагистрали СХПК «Тепличный». Основной момент запланирован на 25 сентября с 8 часов утра до 8 часов вечера – магистральные тепловые сети проверят повышенным давлением теплоносителя.

Затем трубы опустошат – будет произведена остановка насосов, которые перекачивают воду в трубах. Это необходимо, чтобы провести ремонт внутри Благовещенской ТЭЦ. Согласно графику ремонта, на выполнение данных работ отведено 2 дня.

Гидравлические испытания – последнее мероприятие по подготовке тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ к отопительному сезону. В это время энергетики определяют качество проведенных ремонтных работ и готовность теплосетей к зиме. Специалисты должны удостовериться, что в холода проблем не возникнет. В случае если порывы будут обнаружены, устранение дефектов будет выполняться в оперативном порядке, сообщает пресс-служба АО «ДГК».

Просмотров всего: 1955

#жизнь #энергетика


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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    4 часа назад

    Пишите правильно - чтобы сохранить комфорт для гостей, но никак не для жителей! Чем позже отключают горячую воду, тем холоднее в квартирах, а отопление к этому времени еще не включают!

  • specc

    specc
    4 часа назад

    А проводить гидравлические испытания летом религия не позволяет? Тянут до последнего, пока снег не пойдет.

  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    спасибо что не зимой

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    4 часа назад

    "Амурскую осень" на неделю позже или провести нельзя?

  • Allenga

    Allenga
    4 часа назад

    Как всегда жертвуем горожанами. Подумаешь по-заболевают, не беда. Прививки от гриппа на всех закуплены.

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    Требую испытаний! Потому как я уже горячей водой запасся.

  • Graf1977

    Graf1977
    4 часа назад

    Как всегда думают не о жителях города, а о том как Московским гостям лизнуть!!!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    4 часа назад

    Хмык




    Спасибо! Ржали в голос всем кабинетом (хорошо начальство в отпуске)



    И периодически продолжаем подхихикивать



  • Snezka

    Snezka
    3 часа назад

    А можно Амурскую осень провести в микрорайоне Европейский? Со 2 АВГУСТА микрорайон без горячей воды.

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    2 часа назад

    Надо проводить в селе каком нибудь "Амурскую осень". Смотришь городок там построят, ну так, для удобства прибывших на недельку, другую. Назовём его Амурские Канны. Думаю у устроителей фестиваля и их спонсоров финансов хватит с лихвой!

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Родился в СССР

    Надо проводить в селе каком нибудь "Амурскую осень". Смотришь городок там построят, ну так, для удобства прибывших на недельку, другую. Назовём его Амурские Канны. Думаю у устроителей фестиваля и их спонсоров финансов хватит с лихвой!



    Предлагаю Чагоян.



    Конечно, поменьше Благовещенска, зато "под каждым кустом посрать можно".



    И в интернете уже распиарен.



  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    1 час назад

    Kats

    Пишите правильно - чтобы сохранить комфорт для гостей, но никак не для жителей! Чем позже отключают горячую воду, тем холоднее в квартирах, а отопление к этому времени еще не включают!



    Согласен! И так в панельных домах холодина (кирпичным полегче в этом плане), так еще и горячей воды не будет. А че не в октябре, когда еще холоднее?!

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    1 час назад

    Snezka

    А можно Амурскую осень провести в микрорайоне Европейский? Со 2 АВГУСТА микрорайон без горячей воды.



    Да чего уж там! Пусть они тусуются в городе круглый год!))

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    1 час назад

    specc

    А проводить гидравлические испытания летом религия не позволяет? Тянут до последнего, пока снег не пойдет.



    Объективно - нельзя. Их проводят только после окончания ремонта труб во всем городе (ну и еще до начала ремонта, чтобы рвануло и дырки вылезли). А провести ремонт и оставить людей без отопления и горячей воды НЕ летом - не вариант, сами понимаете. Так и ждём, когда всё отремонтируют.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Хмык





    Предлагаю Чагоян.



    Хватит! Не могу уже



    Предложение отличное! Поддерживаю. Как петицию оформить?!



  • Max-1990

    Max-1990
    1 час назад

    Фу.. Аж читать противно.. Комфорт приезжих артистов ставят выше комфорта и главное здоровья своих же жителей.. И даже не скрывают..

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    1 час назад

    Max-1990

    Фу.. Аж читать противно.. Комфорт приезжих артистов ставят выше комфорта и главное здоровья своих же жителей.. И даже не скрывают..



    Типа, вам и так без воды сидеть - так какая разница когда))

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Вот так приоритеты. Мне ваша амурская осень даром не сдалась.*Далее куча запиканых матов*

  • батарейка

    батарейка
    26 минут назад

    Вот правда кому она нужна эта "осень"? Эта показуха, уже опрос показал - никто на неё не ходит

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