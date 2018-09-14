Амурский газохимический комплекс предварительно оценивают в 7-8 миллиардов долларов

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Окончательное решение о реализации проекта по строительству масштабного газохимического комплекса в Амурской области (АГХК) может быть принято в 2019 году. Сразу после этого в компании СИБУР, прорабатывающей создание комплекса, готовы приступить к строительству. При таком раскладе, АГХК может быть запущен уже к 2024 году.

Инвестиции в проект оцениваются в 7-8 миллиардов долларов. В компании СИБУР говорят, что до конца 2019 года акционеры должны принять окончательное решение по реализации проекта. Земельный участок под строительство уже определен, территориально он расположен рядом со строящимся Амурским ГПЗ.

«НИПИГАЗ, входящий в СИБУР, работает над проектом строительства Амурского ГПЗ "Газпрома", поэтому мы понимаем, какая инфраструктура создана "Газпромом", и рассчитываем на возможность ее частичного использования, в том числе на условиях аренды, что будет выгодно для обеих сторон. Это и причал, и часть железнодорожной инфраструктуры», – рассказал РИА Новости генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов.

Строительство АГХК в компании готовы начать сразу после принятия решения о переходе к реализации проекта. В СИБУРе не исключают участие в этом НИПИГАЗа, однако, в каком статусе, пока неизвестно.

Предварительная оценка проекта – 7-9 миллиардов долларов. Эта сумма включает в себя создание инфраструктуры, необходимой для строительства и функционирования предприятия.

Каким образом будет происходить энергоснабжение комплекса, неизвестно. В компании рассматривают несколько вариантов. В частности, электростанция «Газпрома» имеет определенную гибкость по мощности, в том числе с учетом потребностей возможного ГХК. Кроме того, компания подписала предварительное соглашение с «Русгидро» о проработке различных вариантов сотрудничества. При этом речь о строительстве новой электростанции с «Русгидро» не обсуждается, рассматриваются возможности использования базовых мощностей энергетиков.

Непосредственно на строительство газохимического комплекса в Амурской области может уйти до 4-х лет.

«При условии принятия решения в 2019 году строительство комплекса и подготовка к запуску могут занять 40-48 месяцев. То есть ГХК может быть запущен к 2024 году. Это синхронизируется с планами "Газпрома" по последовательному запуску очередей Амурского ГПЗ. К 2024 году, согласно графику реализации проекта, он будет производить сырье, этан, в достаточных объемах для потенциального Амурского ГХК», – рассказал Михаил Карисалов.

Что касается мер господдержки для реализации проекта, то для резидентов территории опережающего социально-экономического развития созданы достаточные условия, признаются в СИБУРе.

«Сегодня Минвостокразвития, правительство Амурской области, правительство Российской Федерации имеют понятный перечень инструментов, которыми можно воспользоваться бизнесу. Для тех, кто инвестирует больше 100 миллиардов рублей, как в случае с АГХК, реализуя капиталоемкие проекты с долгим сроком подготовки и строительства, было инициировано увеличение отсрочки по выплате налога на прибыль, чтобы синхронизировать этот инструмент не с началом строительства, а с началом эксплуатации объектов. Отсрочка выросла с трех до девяти лет. Также Амурской областью в настоящий момент анализируется изменение подхода по налогу на имущество, что было бы, безусловно, дополнительным положительным фактором. Ряд объектов инфраструктуры, возможно, будет построен федеральной властью и Амурской областью в рамках обеспечения ТОСЭР необходимыми условиями», – дополнил Михаил Карисалов.

На вопрос, будет ли Амурский ГХК зарегистрирован в Амурской области и будут ли поступать деньги в казну региона, Карисалов ответил: «Безусловно, если проект будет реализован, в соответствии с законодательством будем платить налоги в регионе. Мы обсуждаем с правительством области разные варианты взаимодействия».

Приоритетным рынком для экспорта продукции комплекса будет Китай. Причина – в географической близости и позитивной динамике роста рынка полиэтилена, который собираются производить на АГХК, объяснил руководитель СИБУРа.

О привлечении иностранных партнеров к проекту переговоры ведутся последние полтора года, ни никаких конкретных решений пока нет.