Благовещенцам пообещали призы за оригинальное фото с мусором

Фото: news.vtomske.ru

15 сентября, во Всемирный день чистоты, активисты Амурской области организуют около 20 уборочных мероприятий. Добровольческая акция «Сделаем!» объединит неравнодушных граждан в 65 регионах России и 163 странах мира: уборки начнутся в Новой Зеландии и закончатся на Гавайских островах.

Акцию «Сделаем!» в Амурской области организует и координирует команда активной молодежи, куда вошли представители российских студенческих отрядов, волонтеров Победы и «Молодой гвардии». К участию в уборках присоединятся активисты областного центра и других муниципалитетов области.

В Благовещенске самые массовые уборки пройдут на набережной реки Амур от улицы Мухина до улицы Нагорной и вдоль реки Бурхановки в районе ДальГАУ.

Организаторы акции приготовили для ее участников фотоконкурс. Необходимо сделать фото во время уборки, выложить его в Инстаграм, поставить хэштег #сделаем28 Авторы пяти самых оригинальных фото получат памятные призы.