Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:04 2

Благовещенцам пообещали призы за оригинальное фото с мусором

Благовещенцам пообещали призы за оригинальное фото с мусором
Фото: news.vtomske.ru

15 сентября, во Всемирный день чистоты, активисты Амурской области организуют около 20 уборочных мероприятий. Добровольческая акция «Сделаем!» объединит неравнодушных граждан в 65 регионах России и 163 странах мира: уборки начнутся в Новой Зеландии и закончатся на Гавайских островах.

Акцию «Сделаем!» в Амурской области организует и координирует команда активной молодежи, куда вошли представители российских студенческих отрядов, волонтеров Победы и «Молодой гвардии». К участию в уборках присоединятся активисты областного центра и других муниципалитетов области.

В Благовещенске самые массовые уборки пройдут на набережной реки Амур от улицы Мухина до улицы Нагорной и вдоль реки Бурхановки в районе ДальГАУ.

Организаторы акции приготовили для ее участников фотоконкурс. Необходимо сделать фото во время уборки, выложить его в Инстаграм, поставить хэштег #сделаем28 Авторы пяти самых оригинальных фото получат памятные призы.

Просмотров всего: 583

#ЖКХ


Общество 2

Амурские коммунальные системы завершили строительство сетей на улице Мухина
Общество 1

Подготовка к отопительному периоду в Амурской области вышла на финишную прямую
Происшествия 3

Жильцы дома в Белогорье жалуются на фекалии в подвале
Общество 2

Жители Астрахановки жалуются на 4-дневное отсутствие водоснабжения

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Братеев1

    Братеев1
    5 часов назад

    дурдом с мусором

  • alex 3

    alex 3
    5 часов назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь