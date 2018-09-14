Почти без дождя: прогноз погоды в Приамурье на 14 сентября

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В Амурской области 14 сентября установится переменная облачность, слабые и умеренные дожди ожидаются только на севере региона, в остальных районах – без осадков. Ветер будет дуть с запада, юго-запада со скоростью 3-8 метров в секунду, местами с усилением до 12 метров в секунду.

Температура по области составит плюс 19…24 градуса, на севере – плюс 18…23, в дожде – плюс 10…15. В Благовещенске в этот день малооблачно, без осадков. Западный ветер наберет скорость 6-11 метров в секунду. Термометры покажут 21…23 градуса, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL