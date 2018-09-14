Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:43 0

Почти без дождя: прогноз погоды в Приамурье на 14 сентября

Почти без дождя: прогноз погоды в Приамурье на 14 сентября
Фото: storyfox.ru

В Амурской области 14 сентября установится переменная облачность, слабые и умеренные дожди ожидаются только на севере региона, в остальных районах – без осадков. Ветер будет дуть с запада, юго-запада со скоростью 3-8 метров в секунду, местами с усилением до 12 метров в секунду.

Температура по области составит плюс 19…24 градуса, на севере – плюс 18…23, в дожде – плюс 10…15.

В Благовещенске в этот день малооблачно, без осадков. Западный ветер наберет скорость 6-11 метров в секунду. Термометры покажут 21…23 градуса, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 329

#погода


Общество

Дождливая суббота: прогноз погоды в Приамурье на 15 сентября

сегодня, 14:14
Общество 1

Сильные дожди и усиление ветра ожидают в Приамурье

Общество

Немного дождливо на севере Приамурья: прогноз погоды на 14 сентября
Общество 1

Слабые и умеренные дожди с грозами: прогноз погоды в Приамурье на 13 сентября
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь