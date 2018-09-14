На ВЭФ представили новую технологию хранения овощей и фруктов: обзор прессы

Фото: tesso-agro.ru

Государственную монополию на экспорт леса могут ввести в России; на ВЭФ побывал самый богатый китаец, состояние которого оценивают в 37 миллиардов долларов; в Англии покажут «Семнадцать мгновений весны». Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Об этом пишут все

В «Российской газете» прочтете о том, что в стране могут ввести государственную монополию на экспорт леса – раз. О том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын произвел на нашу Валентину Матвиенко приятное впечатление: живой, с юмором, улыбается – два. (Думаю, что если б был мертвым, то вряд ли юморил, но это так, попутно).

О том, что Госдума запретила считать предпенсионный возраст поводом для увольнения (можно найти и другие поводы) – это три. Еще о тысячах священников-педофилов в Германии, еще о новинках Apple, еще…

Но я более подробно о необычном – вышеназванным-то уже не удивить.

Очень интересно

Так вот, еще в главной газете страны рассказывается о новой технологии хранения овощей и фруктов. Суть метода – обезвоживание продукта при низких – минус 20 – температурах в вакууме. Вода переходит в газообразное состояние, минуя жидкую стадию. Улавливаете? Газ улетучивается, а продукт – хоть арбуз, хоть картошка – становятся (при сохранении витаминов) практически невесомыми и малообъемными. И долго хранимыми. Удобно для туристов, космонавтов: сунул в спичечный коробок несколько килограммов картошки – и в поход налегке. Метод называется лиофилизация. Запомнили? Тогда поехали дальше.

Вам статья

«Амурская правда» рассказывает о предварительных итогах ВЭФа, о том, что предстоящие выходные будут омрачены непогодой, о том, что в области подешевела красная рыба ну и о многом другом – интересном и полезном.

Что до меня, то я зачитался подробностями «Амурской осени», о том, с кем можно будет встретиться и пообщаться во время фестиваля. Как, к примеру, пропустить возможность пообщаться в арт-шатре с поляком Ежи Штуром – тем самым, что сыграл киллера-неудачника в «Дежа-вю»? Ну как?! Об остальных прочтите сами.

Не пропусти

Вот и в «Комсомольской правде» много интересного, но я обращаю ваше внимание на заметку, в которой говорится о предстоящем показе в Англии советского телефильма «Семнадцать мгновений весны». Анонсируется он как фильм, в котором описана на самом деле не Германия, а советская Россия, типа, наш зритель смотрел на фашистов, а видел отечественные застенки: затаенный-то страх силен в нас. А знаменитая сцена встречи Штирлица с женой в кафе – это демонстрация контроля над разведчиком, мол, смотри, кто у нас в заложниках. А песня «Мгновения» – так вообще с подтекстом о том, что вот-вот, в любую минуту тебя могут того – пулей, в висок. Ну и т.п. Интересно было б узнать, как в Англии анонсировали бы, скажем, «Морозко»?

На посошок

Напоследок – «Российская газета-Неделя». Целая страница посвящена участнику ВЭФ китайскому предпринимателю Ма Юаню. Он рассказал, чем будет заниматься на пенсии, а заодно поведал о том, что плохо учился в школе, трижды сдавал вступительные экзамены в вуз, не был допущен к подготовительным курсам в университете, не был взят в армию (росточком не вышел). Ему дали от ворот поворот, когда он захотел работать в милиции, и только посмеялись, когда он пришел устраиваться в KFC. С женщинами, опять же, не везло…

Сегодня это самый богатый китаец, состояние которого оценивается почти в 37 миллиардов долларов. Пожалуй, и хорошо, что не везло с женщинами.