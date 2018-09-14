Басков ответил на критику о клипе «Ибица»

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Народный артист России Николай Басков прокомментировал слова телеведущего Дмитрия Киселева. Дмитрий назвал клип «Ибица» с участием Киркорова и Баскова отвратительной мерзостью.

«Этот клип был сделан в стиле восьмидесятых-девяностых, популярных кинофильмов, в котором мы собрали полный симбиоз, вот и все. Это было сделано с юмором», – высказался Басков.

Басков отметил, что не ждет извинений от Киселева, назвавшего его дуэт с Филиппом Киркоровым жалким. «Мне вообще как-то неинтересно даже. Мне это вообще ни холодно, ни жарко», – объяснил он.

Певец добавил, что заметил множество недовольных роликом: «Общество разделилось. Половине, судя по лайкам, нравится клип, половине не нравится. Для того и есть такая работа, чтобы она не прошла незамеченной, потому что каждый день артисты снимают огромное количество клипов, и никакой клип не обсуждают».

Киселев раскритиковал клип Киркорова и Баскова, объявив о «причаливании артистов к "грязной зоне интернета"». Телеведущий отметил, что исполнители унизили звание народного артиста России, сообщает «Лента.ру».

Ранее сообщалось, что клип «Ибица» набрал более 2 миллионов просмотров за сутки. За шесть дней клип набрал более 6,5 миллионов просмотров.