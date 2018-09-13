Жители Астрахановки жалуются на 4-дневное отсутствие водоснабжения

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В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жители района Астрахановка в Благовещенске. Они пожаловались, что в нескольких домах уже 4 дня нет ни горячего, ни холодного водоснабжения.

По словам горожан, без воды остаются три многоквартирных дома – два пятиэтажных и один трехэтажный, расположенные по адресам: переулок Ученический, 6, 8; улица Садовая, 56. Причиной люди называют коммунальную аварию, произошедшую в районе местного кладбища.

«Никакие работы в районе прорыва абсолютно не ведутся. Техника и ремонтные бригады отсутствуют. Люди вынуждены носить воду ведрами на этажи. Нет возможности постирать вещи, помыться и так далее», – утверждают горожане.

В пресс-службе «Амурских коммунальных систем» ИА «Амур.инфо» подтвердили, что водоснабжение в нескольких домах в Астрахановке в настоящее время отсутствует. Причина – в порыве на водоводе. Специалисты работают над решением проблемы.