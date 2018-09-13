В Благовещенске для студентов ДальГАУ провели учения с носком для эвакуации

На базе 12-й пожарной части Благовещенска состоялись учения, участниками которых стали студенты ДальГАУ, обучающиеся по специальности «техносферная безопасность». В учениях применялся и так называемый носок для эвакуации – его используют, чтобы вызволить людей с высоты.

Спускаться с высоты 5-этажного дома по такому эластичному рукаву непросто. По технике, тормозить нужно разведенными локтями. На реальных пожарах в Благовещенске такую технику спасения еще не использовали ни разу.

Одна из студенток Дальневосточного ГАУ Алена Балабаш рассказывает, что ей с детства были интересны пожарно-спасательный спорт и профессия пожарного в целом. «Меня отговаривали поступать, но в итоге я пошла, настояла на своем, в ДальГАУ. Страх есть, действительно, но его нужно перебарывать, в общем, со страхами нужно бороться», – говорит Алена.

Еще одно упражнение, которое выполнили в ходе учений, – на пожарной башне. Она имитирует здание высотой в четыре этажа. Здесь студенты отрабатывают технику подъема по штурмовой лестнице, самоспасение и спасение пострадавшего. Это один из основных навыков, которыми должен обладать настоящий спасатель.

Испытания проходят студенты, которые в будущем могут стать спасателями и пожарными. Из 15 четверокурсников – 6 девушек. 21-летняя Алена Селезнева признается, что бывает страшно, но душа требует острых ощущений.

«У меня с детства была мечта пойти именно в МЧС, спасать, что-то делать, не сидеть в офисе просто перебирая бумажки…» – отмечает Алена Селезнева.

Перейти от теории к практике студентам помогает Роман Пономаренко. В Дальневосточном аграрном университете он преподает основы пожарной безопасности и считает, что выходить из стен вуза должны уже подготовленные специалисты.

«Во-первых, по специальности "техносферная безопасность", конечно, у них предусмотрено, чтобы они все умели. Не только пользоваться огнетушителями и иметь теоретические какие-то навыки; мне бы хотелось еще, чтобы у нас студенты какую-то практику получили. И потом, придя уже, может быть, в какие-то пожарные подразделения нашего гарнизона, чтобы могли показать, чему их научили», – рассказывает Роман Пономаренко.

Практические занятия будут продолжаться весь семестр, а значит, будущим спасателям придется перебарывать свои страхи. Следующее испытание ждет студентов в дымовой камере.