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13сентября
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Главу Новобурейского наказали за задержки с дальневосточными гектарами

Главу Новобурейского наказали за задержки с дальневосточными гектарами
Фото: омкама.рф

В Приамурье главу поселка Новобурейский привлекли к административной ответственности – по требованию прокурора. Причиной стали задержки в работе с дальневосточными гектарами.

Установлено, что в феврале 2018 года в администрацию Новобурейского поступило три заявления о предоставлении дальневосточного гектара. И администрацией поселка были допущены нарушения сроков рассмотрения этих заявлений вопреки законодательству, сообщает прокуратура Амурской области.

7 сентября мировой суд наказал главу поселка штрафом в размере 1 тысячи рублей. Как отмечается, в настоящее время администрацией Новобурейского приняты меры к устранению нарушений.

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#закон


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  • Одногруппник

    Одногруппник
    19 минут назад

    Смех!!! 1000 рублей!!!

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