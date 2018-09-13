Главу Новобурейского наказали за задержки с дальневосточными гектарами

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В Приамурье главу поселка Новобурейский привлекли к административной ответственности – по требованию прокурора. Причиной стали задержки в работе с дальневосточными гектарами.

Установлено, что в феврале 2018 года в администрацию Новобурейского поступило три заявления о предоставлении дальневосточного гектара. И администрацией поселка были допущены нарушения сроков рассмотрения этих заявлений вопреки законодательству, сообщает прокуратура Амурской области.

7 сентября мировой суд наказал главу поселка штрафом в размере 1 тысячи рублей. Как отмечается, в настоящее время администрацией Новобурейского приняты меры к устранению нарушений.