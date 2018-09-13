Благовещенский приют для животных «Остров спасения» просит о помощи

Приют для животных «Остров спасения» Благовещенска просит о помощи – ему требуются корма и лекарства для собак и кошек. При этом совсем недавно организация на средства гранта провела масштабный зоофорум, потратив на него немалые средства.

Приют для животных работает уже 13-й год, и все это время не обходится без трудностей. Вот и на этот раз в преддверии холодов общественники объявили о сборе сухого корма для четвероногих подопечных. Кормить взрослых собак стараются 2 раза в день, малышей – 3-4 раза. Кроме них, есть еще и кошки, которым также нужны корм, лекарственные препараты, прививки.

Многие благовещенцы, которые услышали очередной призыв о помощи, недоумевают. Ведь совсем недавно, 6 сентября, общественники из «Острова спасения» провели масштабный зоофорум. На нем был представлен новый проект – многофункциональный центр для животных на 2 тысячи мест, который сможет сам себя окупать, и больше не придется просить помощи у людей на еду животным. На организацию форума потратили около полутора миллионов рублей, это деньги президентского гранта. Направить их можно было только на определенные цели, поясняют в «Острове спасения».

«Выделение вот таких грантовых финансирований – оно, естественно, целевое. Проплачивается только безналичным расчетом. Поэтому все эти комментарии – стерилизовать вместо проведения форума, – я считаю, заблуждение у людей», – говорит зампредседателя организации «Остров спасения» Нина Стельмахова.

В организации констатируют – проблему нехватки еды и лекарств для животных не получается решить раз и навсегда. На одну взрослую собаку в день уходит почти килограмм корма, а их здесь около двухсот. Кошек – почти 80. Поэтому, чтобы хоть как-то поддерживать жизнь в приюте, общественники сделали платным прием животных. Но часто люди просто подкидывают питомцев. В итоге количество животных растет, а средств на их содержание нет.

Когда будет построен тот самый крупный центр для животных, который презентовали на зоофоруме, пока неизвестно.