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13сентября
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СМИ: в Тындинском районе произошло землетрясение

СМИ: в Тындинском районе произошло землетрясение
Фото: gorobzor.ru

В четверг, 13 сентября, на территории Тындинского района Приамурья произошло землетрясение. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

Согласно оперативным данным, подземный толчок зафиксирован в 09:12 по московскому времени (15:12 по амурскому времени) в точке с координатами 56.63 градусов северной широты 121.59 восточной долготы, в бассейне реки Олекма вблизи впадения ее правого притока Нюкжи.

Как отмечается, энергетический класс составил 10,5, магнитуда по формуле для Байкальского региона – 3,6.

Тем не менее в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что в Тындинском районе 13 сентября землетрясение не фиксировалось. По информации ведомства, подземный толчок был в Якутии, в 60 километрах от границ Приамурья, силой 4 балла.

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#природа #происшествия


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