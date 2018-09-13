«СИБУР» поддержит фестиваль «Амурская осень»

В рамках Восточного экономического форума «СИБУР» и Минвостокразвития России подписали соглашения о поддержке культурных проектов Приамурья. В частности, речь идет о фестивале кино и театра «Амурская осень».

Соглашение по фестивалю предусматривает оказание спонсорской, организационной и информационной поддержки в его подготовке и проведении. «СИБУР» два года подряд выступает генеральным спонсором «Амурской осени», сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Соглашением предусмотрено, что компания продолжит оказывать поддержку фестивалю до 2021 года. Минвостокразвития со своей стороны окажет содействие в информационной и организационной поддержке мероприятия.

Документ о сотрудничестве подписали министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов, а также президент фестиваля «Амурская осень» Сергей Новожилов.

Еще одно соглашение о сотрудничестве было заключено с благовещенским городским общественным фондом «Ровесники» имени Белоглазова. Минвостокразвития намерено оказывать информационную и организационную поддержку детскому хореографическому ансамблю «Ровесники» – для участия коллектива во внутрироссийских и международных творческих конкурсах и фестивалях. «СИБУР» окажет благотворительную поддержку ансамблю для реализации этих целей.

«Отрадно, что в Амурскую область приходят такие социально ориентированные компании, как "СИБУР", – отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. – Компания, которая готова поддерживать как творческие коллективы региона, так и развитие культуры в целом. Ведь и ансамбль "Ровесники", и фестиваль "Амурская осень" – это нематериальные достояния Приамурья. И соглашения, заключенные сегодня, своего рода коллаборация, общей целью которой является укрепление и развитие творческого потенциала Амурской области».

«Создание условий для комплексного развития регионов деятельности компании является одной из важных задач "СИБУРа". Уверен, что поддержанные компанией культурные явления в полной мере способствуют раскрытию творческого, гуманитарного потенциала Амурской области», – прокомментировал председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.