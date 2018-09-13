Сильные дожди и усиление ветра ожидают в Приамурье

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В Амурской области в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий. По информации Амурского гидрометцентра, 15 сентября местами по региону прогнозируют сильные дожди и усиление западного ветра. Порывы составят до 17-22 метров в секунду.

Жителям области напоминают, что сильные осадки могут вызвать повышение уровней воды на малых реках. Местным органам власти необходимо организовать наблюдение за обстановкой, своевременно информировать оперативные службы об изменениях, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

В дождливую погоду предельно внимательными нужно быть автолюбителям. Размывы дорог и мокрое дорожное полотно способны спровоцировать рост ДТП и автомобильные пробки.

Непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей.

«Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, следует держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся проводам. Не следует стоять под балконами. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра», – рекомендуют в МЧС.

Грозовые явления могут не только вызвать аварии в энергохозяйстве, но и навредить гражданам. При разрядах молнии следует соблюдать правила безопасности. При перепадах напряжения в электрической сети необходимо немедленно обесточить все электроприборы, выдернуть вилки из розеток. Это нужно, чтобы во время отсутствия человека при внезапном включении электричества не произошел пожар.

В МЧС отмечают, что во время грозы запрещается разговаривать по мобильному телефону, его нужно обязательно выключить. Мобильник «содействует» молниям, радиоволны – основа мобильной связи – притягивают разряды.