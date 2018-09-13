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13сентября
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Роскачество нашло недостатки в амурском твороге

Роскачество нашло недостатки в амурском твороге
Фото: sq.com.ua

Роскачество совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором провело исследование творога с жирностью 9 %. Оно затронуло и продукцию из Амурской области.

Как сообщается на сайте ведомства 13 сентября, в продукции торговой марки «Фермерское подворье» из Приамурья был выявлен ряд недостатков. Так, жирность творога оказалась ниже, указанной в маркировке. Такую же проблему выявили в продукции целого ряда российских торговых марок – «Агрофирма "Лебедевская"» (Новосибирская область), «Амка» (Рязанская область), «Байкальский творог» (Иркутская область), «Балтком» (Брянская область), «Белозорие» (Архангельская область) и других.

Также в твороге «Фермерского подворья» обнаружены бактерии кишечной палочки, как и в продукции таких торговых марок, как «Буренкино» (Калужская область), «Васькино счастье» (Татарстан), «Зеленые листья» (Приморский край) и других.

«Скорее всего, причина наличия этих бактерий – несоблюдение стерильных условий на производстве. Так как творог упакован, вероятность, что кишечная палочка попала в творог иным путем, весьма мала», – отмечают в Роскачестве.

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#торговля


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    неужели его кто то берёт?

  • krasnova

    krasnova
    41 минута назад

    Ага творог фермерское подворье и выглядит то не с'едобные.

  • Касандра

    Касандра
    38 минут назад

    покупаем продукцию БМК ,но чтот творог стал невкусный

  • Olivyeva

    Olivyeva
    15 минут назад

    Касандрапокупаем продукцию БМК ,но чтот творог стал невкусный


    Делайте творог сами, это совсем не сложно

  • Диванный аналитег

    Диванный аналитег
    13 минут назад

    Кефир у них стал гадкий...Раньше бы намного лучше.

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