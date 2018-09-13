Роскачество нашло недостатки в амурском твороге

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Роскачество совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором провело исследование творога с жирностью 9 %. Оно затронуло и продукцию из Амурской области.

Как сообщается на сайте ведомства 13 сентября, в продукции торговой марки «Фермерское подворье» из Приамурья был выявлен ряд недостатков. Так, жирность творога оказалась ниже, указанной в маркировке. Такую же проблему выявили в продукции целого ряда российских торговых марок – «Агрофирма "Лебедевская"» (Новосибирская область), «Амка» (Рязанская область), «Байкальский творог» (Иркутская область), «Балтком» (Брянская область), «Белозорие» (Архангельская область) и других.

Также в твороге «Фермерского подворья» обнаружены бактерии кишечной палочки, как и в продукции таких торговых марок, как «Буренкино» (Калужская область), «Васькино счастье» (Татарстан), «Зеленые листья» (Приморский край) и других.

«Скорее всего, причина наличия этих бактерий – несоблюдение стерильных условий на производстве. Так как творог упакован, вероятность, что кишечная палочка попала в творог иным путем, весьма мала», – отмечают в Роскачестве.