СМИ: один из предполагаемых отравителей Скрипалей жил в Благовещенске

Фото: mk.ru

Один из мужчин, которого британские спецслужбы подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании, мог жить в Благовещенске в конце 90-х годов. По данным федеральных журналистов, осенью 99-го года тезка предполагаемого отравителя получал в Благовещенске паспорт.

Такие сведения удалось получить журналистам издания «Московский комсомолец». Они провели расследование личностей Руслана Боширова и Александра Петрова, которых в Великобритании подозревают в попытке отравить отца и дочь Скрипалей в Солсбери.

Журналисты выяснили, что паспорт на имя Руслана Боширова существует, а мужчина на фотографии в документе очень похож на того, кого в Великобритании подозревают в преступлении.

Более того, 19 октября 1999 года Руслан Боширов получал в УВД Благовещенска российский паспорт взамен предыдущего документа, который стал «непригодным». Об этом говорится на лицевой стороне карточки, на основании которой был выдан документ.

Из-за того, что в качестве органа, выдавшего документ, указан УВД Благовещенска, журналисты сделали вывод, что в конце девяностых Боширов проживал в этом городе. Правда, о каком именно Благовещенске идет речь – амурском или башкирском, – в статье не сказано. Журналист Амур.инфо, связался с одним из авторов статьи – Екатериной Свешниковой, которая пояснила, что в документах не был указан конкретный регион.

По сведениям журналистов, из Благовещенска Боширов перебрался в Москву. Однако вокруг личности мужчины немало странностей, отмечают журналисты. Во время журналистского расследования выяснилось, что немало тайн и вокруг личности еще одного предполагаемого отравителя Скрипалей – Александра Петрова. В частности, фотография, распространенная англичанами, не совпадает с обликом мужчины.

Фото: «Московский комсомолец»