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13сентября
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сегодня, 18:10 7

СМИ: один из предполагаемых отравителей Скрипалей жил в Благовещенске

СМИ: один из предполагаемых отравителей Скрипалей жил в Благовещенске
Фото: mk.ru

Один из мужчин, которого британские спецслужбы подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании, мог жить в Благовещенске в конце 90-х годов. По данным федеральных журналистов, осенью 99-го года тезка предполагаемого отравителя получал в Благовещенске паспорт.

Такие сведения удалось получить журналистам издания «Московский комсомолец». Они провели расследование личностей Руслана Боширова и Александра Петрова, которых в Великобритании подозревают в попытке отравить отца и дочь Скрипалей в Солсбери.

Журналисты выяснили, что паспорт на имя Руслана Боширова существует, а мужчина на фотографии в документе очень похож на того, кого в Великобритании подозревают в преступлении.

Более того, 19 октября 1999 года Руслан Боширов получал в УВД Благовещенска российский паспорт взамен предыдущего документа, который стал «непригодным». Об этом говорится на лицевой стороне карточки, на основании которой был выдан документ.

Из-за того, что в качестве органа, выдавшего документ, указан УВД Благовещенска, журналисты сделали вывод, что в конце девяностых Боширов проживал в этом городе. Правда, о каком именно Благовещенске идет речь – амурском или башкирском, – в статье не сказано. Журналист Амур.инфо, связался с одним из авторов статьи – Екатериной Свешниковой, которая пояснила, что в документах не был указан конкретный регион.

По сведениям журналистов, из Благовещенска Боширов перебрался в Москву. Однако вокруг личности мужчины немало странностей, отмечают журналисты. Во время журналистского расследования выяснилось, что немало тайн и вокруг личности еще одного предполагаемого отравителя Скрипалей – Александра Петрова. В частности, фотография, распространенная англичанами, не совпадает с обликом мужчины.

Фото: «Московский комсомолец»

Просмотров всего: 1536

#жизнь #здоровье #СМИ


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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Думаю в башкирском Благовещенске нет УВД

  • NinjaWithKatana

    NinjaWithKatana
    1 час назад

    Сказали же уже, что наемники использовали паспорта заключенных, у которых уже были визы европейские. Нужно среди заключенных искать. Только это чревато, правду в России говорить на эту тему. Пропадет такой журналист и скажут, что в Тай переехал.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    NinjaWithKatanaСказали же уже, что наемники использовали паспорта заключенных, у которых уже были визы европейские. Нужно среди заключенных искать. Только это чревато, правду в России говорить на эту тему. Пропадет такой журналист и скажут, что в Тай переехал.


    Привет, Сергей! Ты там к свободе правдивого слова ближе, скажи, что будет дальше в России, как умные предполагают?

  • Мирисса

    Мирисса
    1 час назад

    Пиндосы тупые идиоты и ублюдки, а рус сми поддерживая и об

    сасывая этот бред полные кретины.

  • NinjaWithKatana

    NinjaWithKatana
    1 час назад

    Дмитрий1

    NinjaWithKatana

    Сказали же уже, что наемники использовали паспорта заключенных, у которых уже были визы европейские. Нужно среди заключенных искать. Только это чревато, правду в России говорить на эту тему. Пропадет такой журналист и скажут, что в Тай переехал.



    Привет, Сергей! Ты там к свободе правдивого слова ближе, скажи, что будет дальше в России, как умные предполагают?


    Да также все и останется как и раньше было: вожди будут обещать сладкую жизнь, народ будет надеется и верить, закупая соль и гречу в особо тревожные моменты обесценивания рубля.

  • Dr.Moro

    Dr.Moro
    1 час назад

    Это я застрелил Дж.Кеннеди!

  • AК-47

    AК-47
    50 минут назад

    NinjaWithKatana

    Сказали же уже, что наемники использовали паспорта заключенных, у которых уже были визы европейские. Нужно среди заключенных искать. Только это чревато, правду в России говорить на эту тему. Пропадет такой журналист и скажут, что в Тай переехал.



    мирдверьмяч-вот истинное литсо ваших псевдосми (фейковые сми)

    мирдверьмяч,думаю,знаешь,что такое!

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