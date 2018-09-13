Вузы Приамурья станут партнерами «Сколково»

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Вузы, а также научные организации Амурской области станут партнерами технопарка «Русский» и центра «Сколково». Соответствующее соглашение было подписано в рамках Восточного экономического форума–2018, проходившего во Владивостоке.

В рамках совместной работы стороны будут обмениваться технологиями, готовить проекты и искать инвесторов для их реализации, прорабатывать рыночное выгодное применение инновациям, защищать интеллектуальную собственность.

Как пишет пресс-служба правительства Амурской области, сферы партнерства, в которых работает амурская наука, разнообразны. Среди них информационные технологии, энергосбережение, природопользование и другие.

«Соглашение нацелено на поддержку и продвижение начинающих предпринимателей в сфере технологий, – рассказал зампред правительства Амурской области Андрей Плутенко. – "Сколково" уже поддерживает 5 амурских проектов, это мало, но это только начало. На наших выставках молодые ребята из Приамурья предлагают десятки работ, необходимо их дорабатывать до состояния, когда они будут интересны "Сколково", после чего институт уже будет развивать его до состояния заметного технологичного бизнеса».

Помимо этого, на ВЭФ была достигнута договоренность с генеральным директором Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Робертом Уразовым о проведении анализа среднепрофессиональных учебных заведений Приамурья.

Команда союза молодых профессионалов РФ «Ворлдскиллс Россия», возможно, проведет обучающие семинары для управленческих команд среднепрофессиональных учебных заведений региона.

«Сейчас в Приамурье зашли новые инвесторы, и, естественно, изменяются традиционные отрасли хозяйства, соответственно, мы должны готовить современные востребованные кадры», – сказал Андрей Плутенко.