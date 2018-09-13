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13сентября
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сегодня, 17:18 0

Железной дороге в Приамурье с начала года нанесли ущерб на 2,5 миллиона рублей

Железной дороге в Приамурье с начала года нанесли ущерб на 2,5 миллиона рублей
Фото: Everise consulting

За январь-август 2018 года ущерб от незаконного вмешательства в деятельность ЗабЖД на территории Приамурья составил 2,5 миллиона рублей. Всего за это время зафиксировано 156 случаев противоправных действий, в числе которых хищение имущества РЖД, разоборудование устройств железнодорожной инфраструктуры, а также создание помех движению поездов и наложение на рельсы посторонних предметов.

Региональным центром безопасности ЗабЖД и органами внутренних дел на транспорте предотвращено 42 случая хищения железнодорожного имущества на сумму более 1 миллиона рублей. За противоправные действия задержаны 76 человек, возбуждено 33 уголовных дела.

Забайкальская железная дорога напоминает об ответственности за создание угрозы жизни и здоровья работников ОАО «РЖД» и пассажиров. Правонарушители могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 158 «Кража», статье 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», статье 213 «Хулиганство», статье 214 «Вандализм», статье 267 «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения» УК РФ. Также может последовать административная ответственность по статье 11.1 «Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене» и статье 11.15 «Повреждение имущества на транспортных средствах общего пользования, грузовых вагонов или иного предназначенного для перевозки и хранения грузов на транспорте оборудования» кодекса об административных правонарушениях РФ.

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#происшествия #транспорт


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