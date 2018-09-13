Россия и Китай подписали новую программу сотрудничества

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Россия и Китай подписали новое соглашение о развитии Дальнего Востока на 2018-2024 годы. Предыдущее в основном оказалось нереализованным. Новая программа подробно описывает условия льготных режимов на Дальнем Востоке для китайских инвесторов.

«Коммерсант» сообщает, что руководство России и Китая во многом обновило подходы к сотрудничеству по развитию Дальнего Востока. Новая программа российско-китайского сотрудничества в основном посвящена привлечению китайских инвестиций на российскую территорию за счет ресурсов, льготных режимов и снятия барьеров. В новом документе авторы решили отказаться от совместного развития Дальнего Востока, Восточной Сибири и северо-востока Китая.

Предыдущая программа, была принята в 2009 году, ее действие прекратилось. Документ предполагал развитие Дальнего Востока, Восточной Сибири и северо-востока Китая в рамках одного макрорегиона. В основном такой план оказался неуспешным: большинство указанных в программе проектов не реализованы. Это, по мнению научного сотрудника Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИИАЭ ДВО РАН Ивана Зуенко, произошло из-за того, что изначально были поставлены невыполнимые задачи.

«Она была нашпигована большим количеством мелких проектов, реализовывать которые должно было не государство, а бизнес и которые так и не были реализованы. Новая программа — скромнее, но гораздо понятнее, к тому же она заточена под компетенции Минвостокразвития с участием китайских партнеров»,– пояснил Зуенко.

Новая программа подробно описывает условия льготных режимов на Дальнем Востоке для китайских инвесторов, при этом для проектов вне ТОР обещано прямое выделение средств на создание инфраструктуры (если их объем не превышает 10 % стоимости основного инвестпроекта). Всем проектам предложено «адресное сопровождение» для снижения рисков. Всего заявлено 32 проекта на 4,2 миллиарда долларов.

Среди основных направлений развития обозначены проекты в традиционных отраслях: в газо- и нефтехимической промышленности, освоении месторождений твердых ископаемых, транспорте и логистике, сельском хозяйстве, лесной промышленности, в аквакультуре и туризме. В создании инфраструктуры приоритетными заявлены транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2», строительство мостов (мост Нижнеленинское—Тунцзян должен быть построен в 2019 году, Благовещенск—Хэйхэ — полноценно заработать в 2020-м, также предусматривается строительство перехода через реку Гранитную в районе пункта пропуска Полтавка — Дуннин).

В сельском хозяйстве проектам с участием китайских инвесторов обещано обеспечение земельными участками и льготным финансированием. Инвестиционный директор Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта на Дальнем Востоке Валерий Дубровский ранее оценивал, что с привлечением иностранных инвестиций может быть освоен 1 миллион гектаров сельхозземель.

Иван Зуенко отмечает, что китайскому бизнесу, который захочет вложиться в производство сои, придется столкнуться не только с нехваткой и дороговизной земли, но и с конкуренцией со стороны крупных российских игроков, для которых соеводство привлекательно, особенно в контексте экспорта в Китай.