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13сентября
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сегодня, 16:50 1

Канатной дороге Благовещенск – Хэйхэ нашли нового инвестора

Канатной дороге Благовещенск – Хэйхэ нашли нового инвестора
Фото: kidpassage.com

Канатной дорогой, которая в будущем должна связать Благовещенск и Хэйхэ, будет заниматься новый инвестор. Об этом рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов. С прежним инвестором было решено прекратить работу.

«По этому проекту мы заменили инвестора, пришла группа компаний "Регион", это очень серьезный инвестор, способный его реализовать, – цитирует Орлова пресс-служба правительства Амурской области. – Мы понимаем, что он очень важен для имиджа региона, тем более что это первый подобный проект международного масштаба».

На сайте группы компаний «Регион» говорится, что это одна из крупнейших частных инвестиционных групп России. Она работает во всех сегментах финансового рынка более 20 лет. Свою историю «Регион» ведет с 1995 года.

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#Китай #транспорт


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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    На Восточном экономическом форуме во Владивостоке, Путина спросили, мост в Китай построим, а пункты пропуска, КАК? Такая же ситуация, будет и с канатной дорогой... И вообще, она (канатная дорога), что, такая необходимость?

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