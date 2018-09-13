Канатной дороге Благовещенск – Хэйхэ нашли нового инвестора

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Канатной дорогой, которая в будущем должна связать Благовещенск и Хэйхэ, будет заниматься новый инвестор. Об этом рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов. С прежним инвестором было решено прекратить работу.

«По этому проекту мы заменили инвестора, пришла группа компаний "Регион", это очень серьезный инвестор, способный его реализовать, – цитирует Орлова пресс-служба правительства Амурской области. – Мы понимаем, что он очень важен для имиджа региона, тем более что это первый подобный проект международного масштаба».

На сайте группы компаний «Регион» говорится, что это одна из крупнейших частных инвестиционных групп России. Она работает во всех сегментах финансового рынка более 20 лет. Свою историю «Регион» ведет с 1995 года.