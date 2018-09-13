Амурским ушуистам не сразу разрешили продемонстрировать свое оружие президенту Путину

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Амурские спортсмены региональной федерации ушу выступили перед президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем на Восточно-экономическом форуме. Ребятам давали всего одну минуту, чтобы продемонстрировать все самые яркие элементы этого вида спорта. Но спортсменам не сразу разрешили использовать для выступления традиционное оружие.

Выступление амурских ушуистов проходило на малой сцене в павильоне Амурской области на «Улице Дальнего Востока». Для него из 15 спортсменов, приехавших для участия в различных мероприятиях форума, отобрали 5 самых опытных.

«Мы до последнего не верили, что лидеры держав зайдут к нам в павильон. Но когда нас попросили выйти с площадки и оставили только спортсменов для безопасности, а потом начали заходить люди с проверками – раз, другой, третий, потом собак привели, мы уже поняли, что все серьезно. И когда из машины вышли два президента прямо возле павильона Амурской области, мы замерли. Во время выступления Владимир Владимирович кивал головой, показывал, как ему все нравится. Мы не ожидали, что он остановится и скажет: "Молодцы"», – рассказала президент региональной спортивной общественной организации «Федерация ушу по Амурской области» Наталья Шедько.

По словам Натальи, для выступления перед лидерами России и Китая они подготовили 60-секундную программу – столько времени отвели спортсменам.

«Мы были в шоке, что за 60 секунд надо было показать все самое зрелищное – такое у нас было впервые. Сначала нам запретили наше оружие: цепь, копье, обрубыши для парной работы и наньдао – южный меч. В ФСО сказали: никакого оружия, хотя я говорила, что уже будет не ушу. И когда Юрий Трутнев (полномочный представитель президента в ДФО – Прим. ред.) пришел посмотреть, он сказал, что надо программу поменять и добавить оружие. Юрий Петрович спросил: "Где ваше оружие, почему показываете не истинное ушу?" И встал вопрос – менять программу и показывать то истинное ушу, которое я и предлагала», – поделилась Наталья.

Президент федерации призналась, что очень гордится приглашением на ВЭФ, так как спортсмены на мероприятии такого уровня побывали впервые.

«Нас пригласили благодаря министерству культуры области. Все как во сне, нереально шикарно, я до сих пор нахожусь под впечатлением. Для такого вида спорта, когда ни залов нет, ни спортивных школ, ни спортплощадок, а мы здесь на ВЭФе встречаем президента. Зато, мне кажется, сейчас с другой стороны посмотрят: нужно создать, раз уж мы защищаем честь страны перед президентом Китая, то, возможно даже, будет предложение сделать базовым видом спорта, потому что предпосылок для этого, я думаю, предостаточно», – высказала свое мнение руководитель амурских ушуистов.

Фото выступления спортсменов на ВЭФ-2018 предоставлены АОДНТ