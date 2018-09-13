Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:47 0

В Белогорске спецкомиссия принимает первые участки отремонтированных дорог

Капитальный ремонт восьми участков дорожной сети Белогорска выполнен. Специальная комиссия, в состав которой вошли председатель горсовета Виктория Гратий, депутаты, специалисты управления ЖКХ и управления капитального строительства, а также представители подрядных организаций, оценивали качество и объем выполненных работ.

Первый объект в маршруте выездного комиссионного обследования – улица Благовещенская. Здесь подрядчик отремонтировал более полукилометра дороги, ведущей в микрорайон Сосновка. Специалисты измерили фактическую протяженность и ширину отремонтированного плотна, а также размеры заасфальтированных заездов на прилегающие улицы.

За день комиссия побывала еще на восьми участках, где завершен капремонт: ул. 10-я Магистральная, ул. Советская, пер. Строительный, ул. Кирова (в районе дома № 25), пер. Зейский (в районе МКД № 8), ул. 50 лет Комсомола (в районе дома 35А), ул. Южная (в районе дома № 10А).

«В ходе приемки выявлены незначительные недостатки, которые подрядчики устранят в ближайшее время, – рассказал специалист управления ЖКХ Виталий Горбунцов. – Приемка объектов будет продолжена по мере завершения работ по капремонту».

Всего в 2018 году планируется выполнить капремонт 21 участка дорожной сети в разных районах города. Общая протяженность дорог составит более 6,7 километра. На эти цели будет направлено 110 миллионов рублей из регионального и местного бюджетов.

Просмотров всего: 254

#Белогорск


Общество

Котельные Белогорска проверяют на готовность к отопительному сезону
Спорт 1

«Белогорец» победил в детско-юношеском турнире по футболу
Общество 5

Подростка, устроившего ДТП в Белогорске, поместили в спецшколу поселка Юхта
Общество 1

В ФОК Белогорска будут работать мобильное приложение, сайт, онлайн расчеты
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь