В Белогорске спецкомиссия принимает первые участки отремонтированных дорог

Капитальный ремонт восьми участков дорожной сети Белогорска выполнен. Специальная комиссия, в состав которой вошли председатель горсовета Виктория Гратий, депутаты, специалисты управления ЖКХ и управления капитального строительства, а также представители подрядных организаций, оценивали качество и объем выполненных работ.

Первый объект в маршруте выездного комиссионного обследования – улица Благовещенская. Здесь подрядчик отремонтировал более полукилометра дороги, ведущей в микрорайон Сосновка. Специалисты измерили фактическую протяженность и ширину отремонтированного плотна, а также размеры заасфальтированных заездов на прилегающие улицы.

За день комиссия побывала еще на восьми участках, где завершен капремонт: ул. 10-я Магистральная, ул. Советская, пер. Строительный, ул. Кирова (в районе дома № 25), пер. Зейский (в районе МКД № 8), ул. 50 лет Комсомола (в районе дома 35А), ул. Южная (в районе дома № 10А).

«В ходе приемки выявлены незначительные недостатки, которые подрядчики устранят в ближайшее время, – рассказал специалист управления ЖКХ Виталий Горбунцов. – Приемка объектов будет продолжена по мере завершения работ по капремонту».

Всего в 2018 году планируется выполнить капремонт 21 участка дорожной сети в разных районах города. Общая протяженность дорог составит более 6,7 километра. На эти цели будет направлено 110 миллионов рублей из регионального и местного бюджетов.