Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:44 1

Больной анемией Александр Рябошапко смог уехать на обследование в Германию

Больной анемией Александр Рябошапко смог уехать на обследование в Германию

18-летнему Александру Рябошапко из поселка Новобурейский собрали полную сумму на обследование в Германии. Накануне амурчанин с мамой прилетел во Фрайбург, где его приняли в детской университетской онкогематологической клинике.

Молодого человека, который с рождения страдает тяжелой формой анемии, осмотрел профессор. Также Александр прошел положенные обследования. Необходимые для этого деньги – 23 тысячи евро, это почти два миллиона рублей – собирали всем миром.

В Германии Александр с мамой пробудут ориентировочно еще две недели. Пока нет информации, смогут ли немецкие врачи помочь в лечении Александра Рябошапко.

Просмотров всего: 481

#здоровье


Происшествия 7

СМИ: один из предполагаемых отравителей Скрипалей жил в Благовещенске
Общество 1

Семью из Свободного с больным 6-летним ребенком настигла новая беда
В России и мире

Девочка покрылась кровавым потом из-за экзаменов
Происшествия 6

Благовещенке, повредившей позвоночник в ДТП, необходима помощь в лечении
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Vtorzenie

    Vtorzenie
    4 часа назад

    Возможное лечение я так понимаю не входит в эту сумму 2 млн?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь