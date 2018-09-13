Больной анемией Александр Рябошапко смог уехать на обследование в Германию
18-летнему Александру Рябошапко из поселка Новобурейский собрали полную сумму на обследование в Германии. Накануне амурчанин с мамой прилетел во Фрайбург, где его приняли в детской университетской онкогематологической клинике.
Молодого человека, который с рождения страдает тяжелой формой анемии, осмотрел профессор. Также Александр прошел положенные обследования. Необходимые для этого деньги – 23 тысячи евро, это почти два миллиона рублей – собирали всем миром.
В Германии Александр с мамой пробудут ориентировочно еще две недели. Пока нет информации, смогут ли немецкие врачи помочь в лечении Александра Рябошапко.
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