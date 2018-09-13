Больной анемией Александр Рябошапко смог уехать на обследование в Германию

Молодого человека, который с рождения страдает тяжелой формой анемии, осмотрел профессор. Также Александр прошел положенные обследования. Необходимые для этого деньги – 23 тысячи евро, это почти два миллиона рублей – собирали всем миром.

В Германии Александр с мамой пробудут ориентировочно еще две недели. Пока нет информации, смогут ли немецкие врачи помочь в лечении Александра Рябошапко.