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13сентября
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сегодня, 16:01 1

19-летнего амурчанина обвиняют в половом сношении с 13-летней

19-летнего амурчанина обвиняют в половом сношении с 13-летней
Фото: vesti.ru

В Завитинском районе 19-летний местный житель обвиняется в половом сношении с несовершеннолетней – 13-летней девочкой. Уже завершилось расследование уголовного дела, возбужденного по данному факту.

Как сообщается на сайте следственного управления СКР по Амурской области, согласно материалам дела, преступление было совершено в августе 2017 года. Подробности случившегося не раскрывают. Как отмечает ведомство, 19-летний амурчанин полностью признал свою вину в ходе предварительного следствия.

В ближайшее время правоохранители направят уголовное дело в суд.

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#дети #происшествия


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    пусть женится на ней

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