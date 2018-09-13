19-летнего амурчанина обвиняют в половом сношении с 13-летней

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В Завитинском районе 19-летний местный житель обвиняется в половом сношении с несовершеннолетней – 13-летней девочкой. Уже завершилось расследование уголовного дела, возбужденного по данному факту.

Как сообщается на сайте следственного управления СКР по Амурской области, согласно материалам дела, преступление было совершено в августе 2017 года. Подробности случившегося не раскрывают. Как отмечает ведомство, 19-летний амурчанин полностью признал свою вину в ходе предварительного следствия.

В ближайшее время правоохранители направят уголовное дело в суд.