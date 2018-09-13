В США мужчина убил 5 человек и покончил с собой

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Жертвами стрельбы в городе Бэйкерсфилд в штате Калифорния стали пять человек. Подозреваемый не смог сбежать от полицейских и покончил с собой.

Инцидент произошёл 12 сентября. Семейная пара приехала в офис транспортной компании, где произошел конфликт с другими посетителями конторы. В ходе ссоры подозреваемый достал пистолет и застрелил двух участников ссоры, включая свою жену. Ещё одного посетителя транспортной компании мужчина застрелил на выходе.

После стрельбы мужчина направился в частный дом, где убил еще двоих человек. Затем с пистолетом он дошел до припаркованной рядом с домом машины, в которой сидела женщина с ребенком. Мужчина не тронул пассажиров и угнал машину. В итоге подозреваемого на чужой машине остановил помощник шерифа. Свернув на обочину, мужчина покончил с собой.

Сообщается, что полицейские все еще выясняют мотивы преступления. При этом местные правоохранители считают, что убийства «не были случайными», сообщает «Лента.ру».