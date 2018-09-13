Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:06 0

В США мужчина убил 5 человек и покончил с собой

В США мужчина убил 5 человек и покончил с собой
Фото:abnews.ru

Жертвами стрельбы в городе Бэйкерсфилд в штате Калифорния стали пять человек. Подозреваемый не смог сбежать от полицейских и покончил с собой.

Инцидент произошёл 12 сентября. Семейная пара приехала в офис транспортной компании, где произошел конфликт с другими посетителями конторы. В ходе ссоры подозреваемый достал пистолет и застрелил двух участников ссоры, включая свою жену. Ещё одного посетителя транспортной компании мужчина застрелил на выходе.

После стрельбы мужчина направился в частный дом, где убил еще двоих человек. Затем с пистолетом он дошел до припаркованной рядом с домом машины, в которой сидела женщина с ребенком. Мужчина не тронул пассажиров и угнал машину. В итоге подозреваемого на чужой машине остановил помощник шерифа. Свернув на обочину, мужчина покончил с собой.

Сообщается, что полицейские все еще выясняют мотивы преступления. При этом местные правоохранители считают, что убийства «не были случайными», сообщает «Лента.ру».

Просмотров всего: 180

#криминал #происшествия #США


Происшествия

СМИ: в Тындинском районе произошло землетрясение
Общество

Железной дороге в Приамурье с начала года нанесли ущерб на 2,5 миллиона рублей
Происшествия 1

19-летнего амурчанина обвиняют в половом сношении с 13-летней
Происшествия

В Благовещенске найдено тело женщины
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь