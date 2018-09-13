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13сентября
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Новый мэр Тынды в эфире озвучила имена своих заместителей

Новый мэр Тынды в эфире озвучила имена своих заместителей

В среду, 12 сентября, избранный мэр Тынды Марина Михайлова провела необычную телевизионную планерку с жителями города. В ней она определила первые задачи для подчиненных, управляющих компаний и горожан. А также назвала имена троих заместителей.

В телевизионном эфире «Тында-ТВ», который также был выложен в интернет, Марина Валентиновна сообщила, что ее заместителем по ЖКХ будет Владимир Плюхин, замом по экономике – Виктория Щеголева, замом по соцвопросам – Павел Козменчук. Все имена – новые.

Публичная планерка нового мэра в студии показала, что ее работа в новой должности будет максимально прозрачной. В эфире она озвучила все задачи, которые «нарезала» сотрудникам администрации, управляющих компаний и так далее. Она обязала всех чиновников обзавестись бейджами с указанием имени и должности. А также запретила сотрудникам администрации обедать в неположенное время. Многие задачи касались подготовки к приближающимся зиме и отопительному сезону.

«Хорошая новость: с понедельника у нас снова выходят новости, – озвучила в конце Марина Михайлова. – Начинаем потихонечку превращаться из деревни в город – в столицу БАМа».

Видео с первой планеркой нового мэра на Youtube-канале «Тында-ТВ» за сутки набрало около семи тысяч просмотров.

Просмотров всего: 1664

#мэрия #Тында


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Комментарии
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  • Слово

    Слово
    4 часа назад

    Первое,что нужно сделать новоиспеченному мэру - это пройти диспансеризацию, с обязательным посещением кабинета психиатра.Диагноз на лицо!!!! И это ... Ну, Вы там держитесь - тынденцы. )))

  • ZЁMA

    ZЁMA
    4 часа назад

    ХОРОШАЯ ЗАДУМКА.

  • Тахографист

    Тахографист
    4 часа назад

    СловоПервое,что нужно сделать новоиспеченному мэру - это пройти диспансеризацию, с обязательным посещением кабинета психиатра.Диагноз на лицо!!!! И это ... Ну, Вы там держитесь - тынденцы. )))


    побежденная едросня негодуэ

  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    молодец Марина!

  • Слово

    Слово
    4 часа назад

    Тахографист

    Слово

    Первое,что нужно сделать новоиспеченному мэру - это пройти диспансеризацию, с обязательным посещением кабинета психиатра.Диагноз на лицо!!!! И это ... Ну, Вы там держитесь - тынденцы. )))



    побежденная едросня негодуэ

    Да ладно, Вам! Товарищ!!! ))) Безграмотность и популизм по Вашему мнению - это черты, которые должны быть присущи современной власти?! Избранному мэру стоит понять всего одно: сидеть на лавочке с бабушками и "чесать" в период выборной компании про то, какие все..... ну, Вы понимаете сами какие...))) и руководить мэрией - это 2 разные категории.... И к чему делать привязку к партийной принадлежности?! Это лично Мое мнение!

  • анчар

    анчар
    4 часа назад

    Мэрша переживает за чиновниц, приём пищи по режиму и талия будет не свисать на бёдра. Планёрки в не рабочее время, а когда же есть, этим хм. Активненький старт, вызывает интерес. Будем посмотреть.

  • Савелий28ru

    Савелий28ru
    3 часа назад

    Самое смешное, что ее официально в должность не вступила, а уже задания раздает. Закон-то для кого?

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Савелий28ru

    Самое смешное, что ее официально в должность не вступила, а уже задания раздает. Закон-то для кого?



    Раздавать задания может любой. Даже ты. Это законом не запрещено.



  • непонятно

    непонятно
    3 часа назад

    3.2

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    щас Единая будет гадить новому мэру

  • непонятно

    непонятно
    3 часа назад

    Слово

    Вы там держитесь - тынденцы. )))



    Тындюки уже, наверное ))) и тындючки )))

  • Слово

    Слово
    3 часа назад

    непонятно

    Слово

    Вы там держитесь - тынденцы. )))



    Тындюки уже, наверное ))) и тындючки )))



    Однако! тындюки - индюки-п**дюки! Не исключено, что это следующая инициатива, с которой выступит мэр: внести в Устав изменения и называть "тынденцев - тындюками". Вполне .....

  • Изнуренков

    Изнуренков
    3 часа назад

    Савелий28ru

    Самое смешное, что ее официально в должность не вступила, а уже задания раздает. Закон-то для кого?



    Она сейчас вместе с другой сумасшедшей по фамилии Пинчук свои собственные законы будет придумывать Новому прокурору Тынды работы теперь прибавится, будет пачками Михайловой представления слать!

  • Александр II

    Александр II
    2 часа назад

    Приобрести, купить, поставить. Она в курсе про муниципальные закупки?

    Ряд идей, без сомнения, хороши, но в общем смахивает на популизм. Ладно, посмотрим на конкретные дела.

  • krenov

    krenov
    2 часа назад

    С этой тётей всё понятно... Самое главное как "управляйки" построила строго. Осталось, что бы "управляйки" понеслись исполнять "нарезки" новой тётеньки!

  • Аня2828

    Аня2828
    1 час назад

    сожрут ее

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    Аня2828сожрут ее


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