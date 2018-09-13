Новый мэр Тынды в эфире озвучила имена своих заместителей

В телевизионном эфире «Тында-ТВ», который также был выложен в интернет, Марина Валентиновна сообщила, что ее заместителем по ЖКХ будет Владимир Плюхин, замом по экономике – Виктория Щеголева, замом по соцвопросам – Павел Козменчук. Все имена – новые.

Публичная планерка нового мэра в студии показала, что ее работа в новой должности будет максимально прозрачной. В эфире она озвучила все задачи, которые «нарезала» сотрудникам администрации, управляющих компаний и так далее. Она обязала всех чиновников обзавестись бейджами с указанием имени и должности. А также запретила сотрудникам администрации обедать в неположенное время. Многие задачи касались подготовки к приближающимся зиме и отопительному сезону.

«Хорошая новость: с понедельника у нас снова выходят новости, – озвучила в конце Марина Михайлова. – Начинаем потихонечку превращаться из деревни в город – в столицу БАМа».

Видео с первой планеркой нового мэра на Youtube-канале «Тында-ТВ» за сутки набрало около семи тысяч просмотров.