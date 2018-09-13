Новый мэр Тынды в эфире озвучила имена своих заместителей
В среду, 12 сентября, избранный мэр Тынды Марина Михайлова провела необычную телевизионную планерку с жителями города. В ней она определила первые задачи для подчиненных, управляющих компаний и горожан. А также назвала имена троих заместителей.
В телевизионном эфире «Тында-ТВ», который также был выложен в интернет, Марина Валентиновна сообщила, что ее заместителем по ЖКХ будет Владимир Плюхин, замом по экономике – Виктория Щеголева, замом по соцвопросам – Павел Козменчук. Все имена – новые.
Публичная планерка нового мэра в студии показала, что ее работа в новой должности будет максимально прозрачной. В эфире она озвучила все задачи, которые «нарезала» сотрудникам администрации, управляющих компаний и так далее. Она обязала всех чиновников обзавестись бейджами с указанием имени и должности. А также запретила сотрудникам администрации обедать в неположенное время. Многие задачи касались подготовки к приближающимся зиме и отопительному сезону.
«Хорошая новость: с понедельника у нас снова выходят новости, – озвучила в конце Марина Михайлова. – Начинаем потихонечку превращаться из деревни в город – в столицу БАМа».
Видео с первой планеркой нового мэра на Youtube-канале «Тында-ТВ» за сутки набрало около семи тысяч просмотров.
Просмотров всего: 1664