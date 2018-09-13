Семью из Свободного с больным 6-летним ребенком настигла новая беда

Фото: gzt-sv.ru

«Это страшное известие практически сбило с ног, – рассказывает мать семейства Ярослава. – К тому же еще и мама в больнице оказалась. Но в одночасье я поняла, что должна сделать все, что в моих силах, и помочь выжить своим любимым и родным людям. Я понимаю, что кто-то может сейчас раздражаться очередным сбором средств, но мне все равно, кто и что скажет. Готова и днем, и ночью просить помощи ради жизни мужа и сына. Благодарна каждому, кто нам помогал и продолжает помогать».

Как пишет Gzt-sv.ru, по словам Ярославы, ситуация действительно серьезная. Шанс на жизнь отцу семейства могут дать только в московском Государственном научном центре колопроктологии имени Рыжих. Это единственное в России научно-клиническое учреждение, целиком специализирующееся на подобных заболеваниях. Мужчине предстоит операция, которая будет бесплатной, однако средства семье все равно необходимы.

«Супругу уже пришел вызов в клинику. Ему там необходимо быть 24 сентября, но в связи с лечением сынишки мы истратили и все свои личные сбережения, и те деньги, которые были собраны предпринимателями нашего города, с помощью телемарафона "Крылья", компании "НИПИГАЗ" и многими другими, – рассказала Ярослава. – Спасибо за поддержку Сергею Устюгову, Теймуразу Вачнадзе и Веронике Каминской. Скажу, чтобы не пришлось собирать космические суммы на авиаперелет, мы с сыном добирались до Тюмени на поезде. Но сейчас время не терпит и придется лететь самолетом. А совсем скоро, 29 октября, я уже должна с сыном быть опять в Тюмени, где ему будут сделаны еще две операции».

Реквизиты для оказания помощи семье Мешенчук: карта Сбербанка, № 4276 0300 1276 0415, привязана к мобильному телефону Ярославы Мешенчук 8-914-600-87-07.

Также деньги можно принести в редакцию свободненской газеты «Зейские огни».