На ВЭФ инвесторам представили идеи по использованию дальневосточного гектара

«Программа "Дальневосточный гектар" реализуется более двух с половиной лет. И десятки тысяч граждан уже приступили к освоению земли. Кто-то берет землю, чтобы построить себе дом и обустроить приусадебное хозяйство, кто-то открывает новый бизнес и даже организует объединения проектов. Выявить модельные решения помогает конкурс идей, который проводит Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Мы поддерживаем эту инициативу и представляем инвесторам лучшие из проектов на ВЭФ», – открыла презентацию работ заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Марина Дедюшко.

В итоге в конкурсе победили пять проектов по номинациям: «Самая необычная идея по освоению дальневосточного гектара», «Лучшая идея по коллективному освоению дальневосточных гектаров», «Лучший проект инвестиционного гектара», «Лучший бизнес-план» и специальная номинация – «Лучший реализованный/реализующийся проект по освоению дальневосточного гектара». Эксперты жюри конкурса единогласно отметили, что приходилось выбирать лучшие работы из десятков качественных, детально проработанных проектов.

«Итоги третьего конкурса идей и проектов показали, что люди перешли от идей к их воплощению. Большая часть работ, поступивших на конкурс, – это уже реализующиеся проекты, среди которых существенное количество идеально подходит для тиражирования», – заявил председатель организационного комитета конкурса, генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат. – Мы окажем информационную поддержку проектам победителей конкурса».

Среди конкурсных работ, представляющих реализуемые на дальневосточных гектарах проекты, эксперты отметили наивысшими оценками работу жителя города Оха Сахалинской области Сергея Крылова, который оформил земельный участок на территории города и построил торгово-развлекательный центр, где целый этаж будет посвящен детям. Здание уже построено, ведутся отделочные работы.

Лучшей реализацией инвестиционного гектара стала работа жителя Ростовской области Дениса Кайибанды. Он предлагает создать комплексный туристический проект – коллаборацию туристических бизнесов с применением инструментов кооперации и заключением многосторонних соглашений о поощрении и взаимной защите капиталовложений.

Лучший бизнес-план представил Игорь Даниленко. Он реализует проект по развитию сельскохозяйственного товаропроизводителя полного цикла в рамках крестьянско-фермерского хозяйства. Дальневосточный гектар в его бизнес-плане использован для расширения территории фермы в три раза. Таким образом, его предприятие селе Кутузовка станет самым крупным на территории Дальневосточного Федерального округа козоводческое хозяйство с правами племенного репродуктора по содержанию и разведению дойных коз. На дальневосточных гектарах планируется строительство фермы на 170 голов, цеха по приготовлению кормов, хранилища сена, проводится работа по организации цехов для полной переработки молока и мяса.

Использование эффекта синергии в освоении дальневосточных гектаров лучше всех раскрыл житель Чукотки Владимир Етылин. Он создает Союз сельхозтоваропроизводителей села Омолон. Этот проект предполагает использование дальневосточного гектара для развития сельского хозяйства и других видов деятельности – создания семейной фермы по разведению крупного рогатого скота, птицы, свиней, овец, лошадей, возрождения оленеводства, рыболовства и охотничьего промысла коренных народов Чукотки. В работе детально продумана схема коллективного освоения земель и прописан план первоочередных мероприятий.

В конкурсе идей «Дальневосточный гектар» ведется поиск самых необычных проектов по освоению земельных участков. Виктор Мазняк в своей работе представил бизнес-идею по переработке пластиковых бутылок. Эта идея не только позволит получить стабильный доход, но и обеспечить защиту природы Дальнего Востока от засорения.







Подводя итоги презентации, представитель экспертного совета конкурса идей, заместитель председателя правления МСП Банка Роман Капинос отметил: «Сегодня в рамках сессии, посвящённой освоению дальневосточного гектара, мы изучили реальный опыт людей, которые взяли гектар и активно его развивают. Проекты совершенно разные, но объединяет этих людей энтузиазм и увлеченность своим делом. Причём развивать гектар готовы люди из различных регионов и даже Москвы, о чем свидетельствуют поступающиеся заявки. Обсуждая сложности в работе по этой программе, одними из ключевых были названы недостаток информированности об имеющихся вариантах финансовой поддержки проектов, а также необходимость наличия дополнительных инфраструктурных решений при развитии проектов.

Специалисты МСП Банка работают во всех регионах Дальнего Востока и готовы помочь составить бизнес-план и собрать документы для получения кредита, а также оказать все необходимые консультации по структурированию сделки. Кстати, кредитная линейка МСП Банка сможет удовлетворить потребности как начинающих покорителей гектара, так и уже действующий бизнес. Поскольку банк аккредитован для работы со всеми основными государственными программами поддержки субъектов МСП, в том числе с программами субсидирования процентов по кредитам, ставка может составить от 1 % годовых в зависимости от цели кредита и соответствия клиентов указанным программам субсидирования».

Прием заявок на конкурс идей и проектов «Дальневосточный гектар» стартовал 20 марта и продлился пять месяцев до 20 июля 2018 года. Авторам лучших решений по освоению дальневосточных гектаров в каждой из пяти номинаций конкурса предоставляется приз: 100 тысяч рублей и возможность представить свой проект инвесторам на четвертом Восточном экономическом форуме.