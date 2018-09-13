Ребята из амурского ансамбля «Ровесники» станцевали для президента Путина

Фото: okean.org

Ребята из именитого амурского ансамбля «Ровесники» станцевали для президента страны, а также для его китайского коллеги. Выступление прошло в приморском лагере «Океан» в минувшую среду, 12 сентября.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили «Океан» в рамках проходящего в эти дни во Владивостоке Восточно-экономического форума.

Как рассказала руководитель коллектива Елена Федина, в ВДЦ «Океан» 20 ребят средней группы поехали на сентябрьскую смену, где проходит всероссийский слет кадетских корпусов и классов. Помимо амурского ансамбля, на смену приехал и коллектив современной хореографии из Кемеровской области.

Однако чести станцевать для лидеров сразу двух держав – России и Китая – удостоился только коллектив из Приамурья. Ребята исполнили для почетных гостей свою визитную карточку – танец «Калинка».

«Первые лица вместе с директором всероссийского детского центра "Океан" Андреем Базилевским стали зрителями концерта, подготовленного совместными усилиями китайских друзей, детей и сотрудников центра. Яркий русский народный танец гостям встречи подарил заслуженный коллектив Министерства культуры РФ "Ровесники" (Амурская область)», – говорится на сайте лагеря.

«Предварительно был разговор, что, возможно, мы будем выступать перед нашим президентом, но это было под вопросом. Мы столько об этом мечтали – два года подряд на ВЭФе тоже планировались встречи с Владимиром Владимировичем, и мы его ждали, надеялись и верили, что мы встретимся и выступим перед ним. И наконец этот год стал для нас чудом. Потому что наша мечта сбылась. Эмоции детей: конечно, они все очень волновались, переживали, боялись даже, потому что, представляете, какая честь? Это все еще проходило в зале, хотя изначально планировалось на улице. А в зале все это так близко и рядом», – с гордостью рассказала Елена Федина.

После выступления ребята-танцоры рассказали руководителю ансамбля, что и зал в целом, и лидеры двух держав встретили выступление очень тепло.

«Владимир Владимирович улыбался, хлопал на каждое соло, говорил что-то лидеру Китая, показывая рукой на ребят. Это рассказали сами ребята, потому что педагога в зале не было – все было очень жестко, она находилась за кулисами. Я сказала ребятам: "Память об этом у вас останется навсегда, и вы об этом еще своим внукам рассказывать будете, что вы выступали перед самим президентом". Потому что это такая честь для нас, и, конечно, это вошло в историю нашего коллектива. Это действительно судьбоносное и очень важное событие в жизни коллектива», – поделилась Елена Владимировна.

Позднее заместитель директора по образовательной деятельности ВДЦ «Океан» рассказал руководителю коллектива, что после выступления «Ровесников» Владимир Путин интересовался, что за ансамбль выступал на концерте и откуда талантливые ребята приехали.

«Мы очень счастливы и очень рады, что все-таки это свершилось. И надеемся, конечно, что это только начало, хотелось бы, чтобы наш президент увидел коллектив в полном составе, а не в таком ограниченном», – озвучила свои надежды руководитель ансамбля.

Фото: okean.org