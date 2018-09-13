В Благовещенске найдено тело женщины

Фото: kmv.gorodskoitelegraf.ru

Пользователи соцсетей и мессенджеров делятся друг с другом тревожной информацией: в Благовещенске был обнаружен труп мужчины. Однако в правоохранительных органах пояснили, что найдено тело женщины.

«50 лет Октября 204,во дворах найден труп мужчины. Обстоятельства смерти неизвестны. Работает скорая и полиция», – говорится в сообщении, которым делятся пользователи (орфография и пунктуация сохранены – Прим. ред.). В следственном управлении СКР по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что в районе дома № 204 по улице 50-летия Октября обнаружено тело женщины 1983 года рождения. Труп нашли утром 13 сентября. Причину смерти и обстоятельства предстоит установить.

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#происшествия

Александр Авдеев