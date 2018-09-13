Любовница Петросяна беременна

Фото: Рамблер.Новости

Очередной выпуск программы «Пусть говорят» был посвящен скандальному разводу юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. На шоу выяснили, почему артистка решила отстаивать право на большую часть имущества.

В студии собрались друзья знаменитой пары, а также адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин. Адвокат заявил о том, что Степаненко - просто алчная женщина. С этим высказыванием согласились не все гости программы. Один из гостей отметил, что мстить будет только обиженная женщина.

В свою очередь подруга семьи юмористов Лада Быстрицкая рассказала об отношениях супругов. По ее словам, Елена Степаненко очень заботилась о муже и всегда искренне любила его. Жорин в этом усомнился. Юрист заявил, что под кроватью в одной из квартир Петросяна была найдена фигурка вуду, истыканная иголками. Защитник артиста не сомневается, что это козни Степаненко.

В конце передачи было озвучено шокирующее заявление. Было показано видео, на котором Евгений Ваганович запечатлен со своей помощницей Татьяной Брухуновой, с которой, по данным СМИ, у него любовные отношения. На записи, продемонстрированной в студии, видно, что девушка беременна.

По информации программы «Пусть говорят», ролик был снят в конце весны. Степаненко о беременности избранницы бывшего супруга узнала недавно, поэтому и решила в суде отстаивать свое право на имущество, сообщает «Дни.ру».

О расставании Евгения Петросяна и Елены Степаненко стало известно в августе 2018 года. Сейчас супруги делят совместно нажитое имущество.